اجرای طرح مرمت مسجد تاریخی جامع ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید احمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: پروژه مرمت مسجد تاریخی جامع ارومیه از آذرماه سال 89 آغاز شده که با همکاری سازمان میراث‌ فرهنگی و بخش خصوصی در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون احداث کانالهای رطوبت گیر در قسمت خارجی شبستان مسجد و بخشی از مرمت فضای داخلی این مسجد انجام شده، بیان داشت: سایر مرمتهای موضعی و تثبیت تزیینات گچی گنبد و ساماندهی محوطه این بنا از جمله اقداماتی که برای تکمیل این پروژه باید انجام شده و تا پایان سال 90 به پایان می رسد.

معاون میراث فرهنگی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در ادامه خاطر نشان کرد: مسجد جامع یکی از آثار کهن و قدیمی در خیابان و در میان بازار قدیمی شهر ارومیه قرار گرفته و سبک تزیینات، گچبریها، ستون بندیها و طاقهای مسجد شبیه به سبک معماری سلجوقیان است.

به گفته احمدی تاریخ تجدید بنای این مسجد معلوم نیست، ولی بر اساس کتیبه ای که در این مسجد نصب شده، محراب آن در تاریخ 676 هجری قمری ساخته شده است.