تسریع در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی عاشوری ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار جلسه ویژه ستاد تسهیل امور تولیدی دولت در استان مرکزی گفت: ستاد تسهیل امور تولیدی دولت یکی از کارگشاترین ستادهای تشکیل شده در کشور است که با دید کارشناسانه به بررسی و رفع مشکلات فراروی صنعت کشور می پردازد.

وی افزود: تسریع در پرداخت تسهیلات اختصاصی به واحدهای صنعتی مورد نیاز ضمن افزایش توان تولیدی این واحدها کشور را در تحقق اهداف سال اقتصادی رهنمون می سازد

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اختصاصی ستاد تسهیل امور تولیدی دولت به واحدهای صنعتی در قالب مصوبات ستاد تسهیل اظهارداشت: نقش مهم و اساسی بانک ها در پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان بر کسی پوشیده نیست.

جلسه ویژه ستاد تسهیل امور تولیدی دولت دراستان مرکزی از امروز به منظور پیگیری مصوبات این ستاد و جمع بندی نهایی در استان مرکزی تشکیل شد.