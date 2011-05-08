سند توسعه اشتغال خراسان رضوی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس نیاوند ظهر یکشنبه، در جلسه تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان، اظهار داشت: باید در تدوین سند توسعه اشتغال به فصل مشترک مبانی نظری و عملیاتی دست پیدا کرده و به این موضوع توجه داشت که چگونه می توان دانش و علم را به فعالیت اجرایی و عملیاتی تبدیل کنیم.

وی هدف از برگزاری این جلسات را ایجاد یک معنا و مفهوم مشترک بین تمام دستگاه های اجرایی و مجری عنوان کرد.

نیاوند افزود: برای تدوین این سند باید در ابتدا مسیر، جهت و هدف آن مشخص و روشن شده و سپس با ارائه راهکارها، پیشنهادات مناسبی در هر چه بهتر عملیاتی کردن آن تلاش کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم ارائه روش های رسیدن به هدف در تدوین سند توسعه اشتغال از تمام دستگاه ها به ویژه بخش خصوصی خواست تا با ارائه پیشنهادات و راه کارهای کاربردی و اجرایی در تدوین این سند تلاش نمایند.

وی بیان داشت: توجه به سند چشم انداز 1404 و بررسی جهت گیری های اشتغال آن در تعریف سیاست هایی که مورد استفاده در تدوین سند توسعه و اشتغال استان می باشد، ضروری است.

نیاوند همچنین بر توجه به موضوع کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در تدوین سند توسعه اشتغال تأکید کرد و افزود: ارائه یک مدل کلی و بررسی ابعاد مختلف و نیز مولفه ها و شاخص های آن در تدوین این سند می تواند به پیشبرد این عملیات کمک کنند.