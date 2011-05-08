رزمایش بزرگ جعفر بن طیار در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امیر سید عبدالرحیم موسوی روز یکشنبه در مراسم آغاز این رزمایش اظهار داشت: از برنامه های این رزمایش، حمله به مواضع دشمن فرضی، جابجایی سریع نیروهای هوایی و زمینی، استفاده از ادوات جنگی، آموزش تاکتیک های جدید جنگی، اجرای عملیات هلی برن و اجرای عملیات تک شبانه است.

وی بدون ذکر تعداد یگان های شرکت کننده در این رزمایش گفت: نمایش اقتدار و توانمندی ارتش، ارزیابی توان رزمی نیروهای عمل کننده و تلاش برای ارتقای توان مقابله نیروها با دشمن از اهداف برگزاری این رزمایش است .

وی افزود: در این رزمایش که مزین به نام جعفر طیار یکی از یاران با وفای پیامبر بزرگوار اسلام (ص) است، نماز مشهور وی نیز توسط نیروهای ارتشی شرکت کننده اقامه می شود.