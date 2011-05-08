رزمایش بزرگ جعفر بن طیار در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امیر سید عبدالرحیم موسوی روز یکشنبه در مراسم آغاز این رزمایش اظهار داشت: از برنامه های این رزمایش، حمله به مواضع دشمن فرضی، جابجایی سریع نیروهای هوایی و زمینی، استفاده از ادوات جنگی، آموزش تاکتیک های جدید جنگی، اجرای عملیات هلی برن و اجرای عملیات تک شبانه است.
وی بدون ذکر تعداد یگان های شرکت کننده در این رزمایش گفت: نمایش اقتدار و توانمندی ارتش، ارزیابی توان رزمی نیروهای عمل کننده و تلاش برای ارتقای توان مقابله نیروها با دشمن از اهداف برگزاری این رزمایش است.
وی افزود: در این رزمایش که مزین به نام جعفر طیار یکی از یاران با وفای پیامبر بزرگوار اسلام (ص) است، نماز مشهور وی نیز توسط نیروهای ارتشی شرکت کننده اقامه می شود.
رزمایش بزرگ جعفر بن طیار یگان های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به مدت یک هفته با حضور جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای زمینی و هوایی ارتش از نقاط مختلف کشور در شهرستان های سرباز و ایرانشهر واقع در جنوب سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
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