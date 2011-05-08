به گزارش خبرنگار مهر، سومین سمینار تئاتر دانشگاهی سه‌شنبه و چهارشنبه 20 و 21 اردیبهشت ماه در تالار مولوی برگزار می‌شود.

این سمینار از طرف خانه تئاتر دانشگاهی ایران و دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی با حمایت مرکز هنرهای نمایشی و اداره کل امور فرهنگ وزارت علوم در راستای تحقق علمی و تئوریزه کردن مباحث حوزه تئاتر دانشگاهی و بررسی کارکردها، نسبت‌ها و تاثیرات این حوزه، سومین سمینار تئاتر دانشگاهی ایران را برگزار می‌شود.

در این سمینار مقالات، میزگردها و سخنرانی‌هایی در ارتباط با کارکردهای اجتماعی تئاتر دانشجویی و دانشگاهی پس از انقلاب، نسبت تئاتر دانشگاهی و گونه‌های نمایش ایرانی، نسبت تئاتر دانشگاهی و تئاتر تجربی و آوانگارد، تاثیر رادیو، تلویزیون و سینما بر تئاتر دانشگاهی، رابطه تئاتر دانشگاهی و دنیای مجازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به همت اداره‌کل فرهنگی وزارت علوم از 24 تا 31 اردیبهشت‌ماه 90 با دبیری اجرایی سیدجواد روشن و دبیری علمی رحمت امینی در تهران برگزار می‌شود.