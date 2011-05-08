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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

یاد و خاطره 92 شهید فرهنگی استان البرز گرامی داشته شود

یاد و خاطره 92 شهید فرهنگی استان البرز گرامی داشته شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: گرامی داشتن یاد و خاطره 92 شهید فرهنگی استان البرز باید با تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان این استان گرامی داشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در همایش تجلیل از  معلمان نمونه و منتخب کشوری، استانی و منطقه ای ناحیه سه آموزش و پرورش کرج در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال  و بذر اظهار داشت: معلمان و فرهنگیان باید در دو حوزه ارزش دهی به جایگاه و مقام معلم و همچنین تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی در میان نسل جوان و نوجوان کشور اهتمام بیشتری بورزند.

وی افزود: شهدای نظام و انقلاب در طول استقلال این کشور با اهداء خون خود یادآور این نکته مهمند که باید برای حفظ و حراست از سرزمین و جوانانمان تلاش کرده و از هیچ خدمتی در راستای تحقق این مهم فروگذار نکنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه تحقق این مهم در گرو تربیت نسلی آینده ساز است، خاطر نشان کرد: جایگاه معلم از چنان مقامی برخوردار است که نمی توان نمونه آن را هیچ کجای دنیا یافت.

حلیمی تاکید کرد: نقش معلمی نقش انبیاست بنابراین معلم باید درچیدمان سنگ بنای شخصیت کودکان که به دست آنان صورت می گیرد، تلاش کنند.

وی تصریح کرد: نظام تعلیم و تربیت فرایندی است که برخلاف سایر امور نیازمند گذرزمان است در این راستا از شمع وجودی معلمان انتظار می رود همچون همیشه تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان را با عشق ومعرفت همراه کنند تا خروجی آن تربیت انسانهایی وارسته و عالم باشد که توطئه دشمنان نتواند موجب هدررفت تلاش های چندین ساله آنان شود.

کد مطلب 1307076

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