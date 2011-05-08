سکینه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با توجه به اینکه مسابقات جهانی سوئد در خردادماه سال جاری برگزار می شود دو بانوی ورزشکار از هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم نیز در کاروان اعزامی به این مسابقات حضور دارند.



وی با اشاره به اینکه خانم ها سمیه پارس لاری و معصومه مستقیمی دو بانوی ورزشکار قمی اعزامی به این مسابقات هستند، افزود: این دو بانوی توانمند ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء قم در رشته دو و میدانی مسابقات جهانی به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.



کسب جواز اعزام به مسابقات جهانی در رقابت های قهرمانی کشور



رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم با بیان اینکه بانوان ورزشکار قمی جواز اعزام به مسابقات جهانی را از رقابت های انتخابی کشور به دست آورده اند، اضافه کرد: رقابت‌های دو و میدانی بانوان قهرمانی کشور در شیراز برگزار شد که حاصل تلاش بانوان اعزامی قم کسب دو مدال طلا بود.



مدال طلا در رشته پرتاب وزنه



وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات دو نشان مقام قهرمانی بانوان دو و میدانی کار تیم هیئت قم که منجر به کسب عنوان قهرمانی شد، در رشته‌های پرتاب وزنه و پیاده روی به دست آمد که طی آن ثریا پارس لاری در رشته پرتاب وزنه با بهترین رکورد در جایگاه نخست ایستاد و به مقام قهرمانی و نشان طلا دست یافت.



مدال طلا در رشته پیاده روی



باباخانی خاطر‌نشان کرد: همچنین معصومه مستقیمی دارنده مدال طلای پیکارهای تیراندازی قهرمانی بیماران خاص و پیوند اعضا جهان در سال 1386 در این دوره از مسابقات نماینده تیم اعزامی قم در رشته پیاده روی بود که با شایستگی موفق به کسب مدال طلا شد.



برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت روز جهانی بیماران خاص



وی در پایان از برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بیماران خاص و پیوند اعضاء خبر داد و افزود: این رقابت ها در رشته های تیراندازی، شطرنج، دارت و پینگ پنگ از روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت در سالن ستارگان سرخ منطقه جمهوری قم برگزار می شود.

