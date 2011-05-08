66 واحد صنعتی استان قزوین در هزینه برق تخفیف گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سید باقر بابائی چگینی ظهر یکشنبه در همایش صنایع و برق که با حضور مسئولان واحدهای صنعتی استان در محل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد با اشاره به تعطیلات داوطلبانه تابستانی سال گذشته واحدهای صنعتی استان گفت: تاکنون 520 مشترک واحد صنعتی استان توانسته اند برای تولید بیش از250 کیلووات برق قرارداد منعقد کنند.

وی در ادامه صرفه جویی در بخش برق را مهم ارزیابی کرد و افزود: در سال گذشته بیش از دو میلیارد و660 میلیون ریال تخفیف به 66 واحد صنعتی که در تنظیم برنامه استفاده از انرژی برق در پیک مصرف همکاری داشتند تخفیف داده شد.

چگینی تصریح کرد: در سال جاری نیز براساس دستورالعمل صادر شده، زمان تعطیلات از اول خرداد تا اول شهریور ماه تعیین شده است لذا از مدیران واحدهای صنعتی انتظار داریم تاریخ دقیق تعطیلات خود را حداقل 10 روز قبل از آغاز آن به این شرکت اطلاع دهند تا برنامه ریزی لازم انجام شود.

در ادامه محمد تقی مرادی معاون برنامه ریزی و مهندسی و دبیرکمیته جلب مشارکت تولید پراکنده شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اهمیت و نقش تولید پراکنده انرژی برق اظهارداشت: به سرمایه گذاران بخش خصوصی که مایل به مشارکت در احداث نیروگاههای کوچک تا ظرفیت 25 مگاوات هستند تسهیلات مناسب داده می شود.

مرادی خرید تضمینی بلند مدت برق، پرداخت هزینه گاز مصرفی، پیش پرداخت به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد بلند مدت، تضمین گاز مصرفی به مدت 9 ماه از سال برای مولدهای DG و 12 ماه سال برای مولدهای CHP را ازجمله این تسهیلات برشمرد.

وی عنوان کرد: اولین مولد مقیاس کوچک به قدرت چهار مگاوات نیز در استان قزوین به بهره برداری رسیده است.

احمدی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هم در خصوص انرژی توزیع نشده، بازار برق و جدول زمان بندی اعمال خاموشی با توجه به تفاهمنامه مربوط مطالبی بیان کرد.

در پایان به سئوالات شرکت کنندگان در مورد نحوه استفاده از برنامه زمان بندی مصرف برق پاسخ داده شد.



