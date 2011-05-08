به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که چهارمین همنشینی از سلسله نشست‌های مشترک گروه ادبیات گمانه‌زن و کارگروه علمی - ‌تخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است این اثر از نویسنده مطرح آمریکایی مورد نقد قرار می‌گیرد.

پیش از این قرار بود جلسه‌ بحث و گفتگو در باره‌ کارل چاپک نیز در این سلسله نشست‌ها برگزار شود که بنا به تصمیم گردانندگان از فهرست این جلسات حذف شد.

رابرت بلاچ (1917-1994) نویسنده‌ آمریکایی صاحب سبک در گونه‌های وحشت، جنایی و علمی- تخیلی است که از وی داستان "آن قطار عازم جهنم" توسط روزبه کاشانی ترجمه شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی داستان "چگونه چون خدای" می‌توانند ساعت 17 به محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 مراجعه کنند.