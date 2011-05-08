تصویر 13 کاریکاتور؛ از مدل موی قذافی تا آخرین نفس بن لادن!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز به عملیات قتل بن لادن سرکرده مزدور القاعده به دست نظامیان آمریکایی و بهره برداری انتخاباتی اوباما از آن توجه شده است.

مدل موی قذافی؛ تفنگی - فشنگی

روزنامه الوطن قطر امروز به سیاست کشتار مردم توسط رژیم قذافی اشاره دارد که حالت و مدل موهای وی را نیز تغییر داده است.

بن لادن مرد واقعا!

روزنامه الوطن قطر امروز عملیات نیروهای آمریکایی علیه بن لادن را به چالش کشیده و ثمره آن را تولد نیروهای جدید در القاعده دانسته است.

یمن؛ آرزوی تغییر

روزنامه الوطن قطر امروز به آرزوی مردم یمن برای وقوع تغییر و تحولات بنیادین در این کشور توجه دارد.

نتیجه انقلاب مصر؛ آشتی ملی فلسطین

روزنامه العرب الیوم اردن امروز امضای توافنامه آشتی میان فتح و حماس را نتیجه به ثمر نشستن قیام ملت مصر علیه درژیم یکتاتوری مبارک دانسته است.

رسانه های رسمی جهان عرب

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری دیگر، رسانه های وابسته به رژیمهای عربی را به چالش کشیده است که واقعیتهای انقلاب در این کشورها را سانسور و کتمان می کنند.

کلید دروازه پیروزی اوباما در انتخابات

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری کشته شدن بن لادن را اقدام تبلیغاتی از سوی اوباما برای پیروزی در انتخابات دانسته است.

پوشش وقایع سوریه در رسانه ها!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به سیاه نمایی برخی از شبکه های ماهواره ای نسبت به وقایع رخ داده در سوریه توجه دارد.

مانع غیر ممکن!

روزنامه عکاظ عربستان امروز عبور از بحرانهای داخلی را مانعی غیر قابل عبور برای رژیمهای دیکتاتوری دانسته است که عبور از آن ممکن نیست.

آخرین نفس بن لادن؛ بدون شرح

الرایه قطر

ثمره آشتی فلسطین

الاتحاد امارات

شهدای رسانه

النهار لبنان

قدرت قلم

السفیر لبنان

پوست اندازی جهانی؛ بدون شرح

الحیات