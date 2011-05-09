آتشفشان دروغهای اوباما/ اولین نطق رئیس سیا درباره بن لادن

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری آمریکایی "CounterPunch" در مطلبی با عنوان "آتشفشانی از دروغ ها" نوشت: باراک اوباما که قول داده بود شرف اخلاقی را برای کاخ سفید پس از دوران پرفریب جرج بوش بازیابی کند، هم اکنون خود را زیر آتشفشانی فعالی از دروغ ها دفن می کند که این دروغ ها بیشتر و نه انحصارا به اسامه بن لادن ربط دارد.

در این مقاله به قلم "الکساندر کوکبرن" آمده است: به زحمت یک جمله در خطابه یکشنبه شب اوباما پیدا می شد که بتوان از خلال آن به واقعیت ملموسی در مورد چگونگی کشته شدن بن لادن دست پیدا کرد.

- عکس کاخ سفید از اوباما، کلینتون و مشاوران ارشد امنیتی که در مورد جزئیات چگونگی کشته شدن بن لادن حرف می زدند، به نظر کاملا ساختگی می آمد. گویی آنها حرف هایشان را از قبل آماده کرده بودند و از این خبر که دنیا را تکان داده بود، هیچ تعجبی نکرده بودند.



جالب آنکه "لئون پانتا" در برخی محافل تایید کرده بود که فیلم کشتن بن لادن زمانی که به کاخ سفید رسید، مهر و موم باز شده بود. این بدان معناست که طبق ادعای وی، فیلم می توانند پرش داشته و یا برخی قسمت های آن برداشته شده باشد.

پانتا همچنین تایید کرد که بن لادن مسلح نبوده و تصدیق کرد که تحت قوانین نظامی، بن لادن می بایست اسیر می شد اما بعد به طور سربسته اضافه کرد بن لادن نوعی مقاومت عجیب کرده است. اما روشن است از آنجایی که وی مبتلا به بیماری های کبد و کلیه بود، نمی توانست از یک حدی بیشتر مقاومت کرده باشد. این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا قبل از آن گفته بود بن لادن در زمان حمله نیروهای آمریکایی مسلح بوده است.

- کاخ سفید ادعا می کند که موضوعات بسیار ظریف از انتشار عکس های صورت بن لادن جلوگیری می کند و لازم است پس از بررسی دی ان ای برخی اطلاعات بیشتر فاش گردد. اما این نیز یکی دیگر از دروغ ها اوباما است. زیرا زمانی که به هر حال حتی به صورت نمادین جسد بن لادن در آب انداخته شده است، دیگر آزمایش DNA چه دردی را درمان می کند؟



شاید عکاس نیروی دریایی آمریکا فراموش کرده که در لحظه آخر لنز خود را روی صورت بن لادن متمرکز کند. ادعای اوباما در مورد حساسیت اخلاقی تهی و توخالی از آب درآمده است. او حتی برای اثبات ادعاهایش صورت بن لادن را نشان نداد. درست جریان زمان بوش تکرار شد که هنوز تمام جهان تردید دارند که صدام حسین کشته شده و یا در گوشه ای از جهان به راحتی زندگی می کند. یا حتی بعدها فیلم هایی منتشر شد که نشان می داد صدام خودش را دار زده و بوش هرگز نتوانست واقعیت را برای افکار عمومی روشن کند.

- داستانی که اوباما یکشنبه شب از کاخ سفید تعریف کرد، این است که سازمان اطلاعات آمریکا در اوت گذشته در مورد مخفیگاه بن لادن اطلاعاتی را به دست آورد و در ماههای گذشته به طور پنهانی بن لادن را زیر نظرگرفت. این حرف کاملا توخالی است. سه ساختمان سه طبقه شناخته شده ترین ساختمان های محل زندگی بن لادن بود. یکی از افسرهای پاکستانی آن منطقه به ما گفت: خانه ای که بن لادن در آن زندگی می کرد، از سالها پیش تحت نظر بود و به هیچ وجه اینچنین نبود که فقط در طول چند ماه تحت نظر بوده باشد. حتی بارها و بارها نیروهای آمریکایی به این خانه حمله کرده بودند. این مطلب را بسیاری دیگر از افسرها تایید کرده اند.

گاهی اوقات انسان تردید می کند که آیا اوباما طرح ترور اسامه بن لادن را امضا کرده و یا او نیز کاملا بی خبر بوده است. به هر حال اینها فقط تعدادی از دروغ هایی بودند که باراک اوباما سعی کرد با کمک گرفتن از آن به خیال خودش افکار عمومی جهان را فریب دهد.