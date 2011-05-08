واژگونی خودوری سواری در اتوبان بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز یکشنبه در بزرگراه بعثت ابتدای خیابان هاشم آباد یک دستگاه خودرو سواری با انحراف از مسیر واژگون شده و از روی سقف متوقف شد.

بر اساس این گزارش، آتش‌نشانان با همکاری شهروندان و استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات چهار نفر سرنشین را از خودرو بیرون آوردند و به حاشیه ایمن بزرگراه منتقل کردند و پس از ایمن‌سازی و اطمینان از نشت نکردن بنزین به ماموریت خود پایان دادند.

همچنین در جریان این حادثه دست راست یکی از سرنشینان خودرو آسیب دیده بود اما خوشبختانه به دیگر سرنشینان آسیبی نرسید.