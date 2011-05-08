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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

کنگره بزرگداشت شهدای فرهنگی در اراک برگزار شد

اراک – خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته معلم کنگره بزرگداشت شهدای فرهنگی و دانش آموز ناحیه یک اراک روز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک ، مشاور فرمانده سپاه پاسداران در این مراسم که در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری گفت: شهید مطهری یکی از شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی مطرح در کشور بود.

محمد حسین صفار هرندی افزود: شهید مرتضی مطهری با خلق آثار ارزشمند دینی برگ زرینی در صفحات تاریخ اسلام ناب محمدی گشود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه دقیق مسئولین به حوزه فرهنگی کشور اظهارداشت: یک جامعه تا زمانی پا برجاست که فرهنگ آن جامعه مقتدرانه از هویت آن جامعه دفاع کند.

کد مطلب 1307090

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