به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کیومرث هاشمی در جمع معلمان تربیت‌بدنی و مربیان بهداشت شهرستان ملایر با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌ها و برنامه‌هایی به عنوان مجموعه سیاست‌های وزارتخانه در حال اجراست، گفت: بزرگ ‌ترین ظرفیت در آموزش و پرورش در حوزه ورزش وجود دارد.

وی ادامه داد: این مدارس تخصصی به صورت هیئت‌ امنایی ایجاد می‌شوند و دانش‌آموزان می‌توانند در حین تحصیل یک رشته ورزشی را برای خود انتخاب و به شکل آکادمیک طی کرده و در پایان موفق به اخذ گواهینامه شوند.

وی با بیان اینکه نقش معلمان در پرورش استعدادهای ورزش دانش‌آموزان بسیار تأثیرگزار است، گفت: اجرای طرح شنا دانش‌آموزی در مقاطع سوم ابتدایی در کشور از طرح های موفق است.

900 هزار دانش آموز در طرح شنا شرکت کردند

وی گفت: از یک میلیون و 250 هزار دانش‌آموز سوم ابتدایی در سراسر کشور تاکنون تعداد 900 هزار نفر طرح آموزش شنا را سپری کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این طرح رشته ژیمناستیک در پایه چهارم ابتدایی از سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه در پایه پنجم ابتدایی نیز مطالعات رشته دوومیدانی در حال انجام است، گفت: هنوز این طرح اجرایی نشده است.

کمبود معلم بهداشت در مدارس معضل شده است

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت‌بدنی با بیان اینکه یکی کمبود معلم بهداشت در مدارس از معضلات مهم محسوب می‌شود، یادآور شد: بر این اساس طبق رایزنی‌های انجام شده مجوز استخدام پنج هزار مربی بهداشت در دستور کار است تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

هاشمی ایجاد مدارس مروج سلامت، صدور شناسنامه سلامت و اختصاص بخشی از مراکز درمانی فرهنگیان به موضوع ناهنجاری‌ها و اصلاح آنها را از دیگر برنامه‌های وزارتخانه اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال گذشته تعداد یک هزار و 750 سالن ورزشی و استخر از مصوبات ملی و استانی برای آموزش و پرورش مصوب شده که از این تعداد 100 سالن برای استان همدان و 20 سالن و دو استخر به شهرستان ملایر اختصاص یافته است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت‌بدنی خواستار توجه بیشتر والدین به امر ورزش دانش‌آموزان شد و خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته ورزش دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی رها شده بود.