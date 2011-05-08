بیش از 9 هزار انشعاب جدید آب در قم واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌عباس محققیان با ارائه گزارشی از عملکرد معاونت خدمات مشترکین آبفای قم در سال 89 گفت: سال گذشته 9 هزار و 128 انشعاب به شهروندان واگذار شد که این میزان حدود 40 درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.



وی همچنین از نصب 8 هزار و 329 انشعاب آب در سال گذشته در قم خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال قبل از آن نیز بیش از 16 درصد با افزایش مواجه بوده است.



معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب قم در ادامه با اشاره به افزایش 17 درصدی فروش انشعاب فاضلاب در قم ابراز داشت: میزان فروش انشعاب فاضلاب از 6 هزار و 930 در سال 88 به 8 هزار و 155 در سال 89 رسید.



وی میزان نصب انشعاب فاضلاب در سال گذشته را نیز 2 هزار و 927 فقره اعلام کرد و عنوان کرد: در سال گذشته 18 هزار و 156 کنتور آب معیوب مشترکین نیز تعویض شد که این میزان 17 درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.



محققیان همچنین از افزایش 100 درصدی میزان تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته 76 رشته از انشعابات غیر مجاز در نقاط مختلف شهر شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد.



گفتنی است تاپایان سال گذشته بیش از 233 هزار مشترک آب و بیش از 52 هزار مشترک فاضلاب از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان قم بهره‌مند شده‌اند.

