مختاباد با گروه نیریز به آمریکا می رود

عبدالحسین مختاباد خواننده موسیقی ایرانی با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری کنسرت گروه موسیقی نیریز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است تور کنسرت گروه موسیقی نیریز در تیر و مرداد در کانادا وآمریکا برگزار می شود و من هم به عنوان خواننده این گروه موسیقی را همراهی می کنم.

وی در ادامه افزود : در این اجرا برخی آثار قدیمی موسیقی ایرانی و نیز ساخته هایی از خانم سعیدی را به روی صحنه خواهیم برد.

سرپرست گروه موسیقی رودکی در پایان به برنامه های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : به تازگی اثری به نام "سایه دوست" با آهنگسازی و تنظیم خودم بر روی اشعار شاعران معاصر مانند هوشنگ ابتهاج و مهرداد اوستا ساخته ام که هنوز تمرینات این گروه موسیقی آغاز نشده و قرار است که پس از بازگشت از آمریکا و کانادا تمرینات این گروه موسیقی از سر گرفته شود و برای اجرا در شهرستان ها برنامه ریزی کنیم.