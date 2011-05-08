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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

بنی نعیم به مهر خبر داد:

نخستین تقاطع غیر همسطح در بندرعباس احداث می شود

نخستین تقاطع غیر همسطح در بندرعباس احداث می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر از احداث نخستین تقاطع غیرهمسطح در بندرعباس خبر داد.

عبدالرضا بنی نعیم در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: اولین تقاطع غیر همسطح بندرعباس در چهار راه رسالت احداث خواهد شد که مراحل قانونی این پروژه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت جهاد نصر کرمان از طریق برگزاری مناقصه انتخاب و قرارداد احداث تقاطع غیرهمسطح رسالت هم به امضای شهرداری و این شرکت رسیده و به زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.

بنی نعیم عنوان کرد: کارگاه شرکت جهاد نصر کرمان جهت آغاز عملیات اجرایی آماده شده و حتی پایه های تقاطع که در محل احداث نصب خواهد شد آماده است.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر بندرعباس علت تاخیر این پروژه را شکایت و گلایه مندی اهالی و کسبه چهار راه رسالت عنوان کرد و افزود: برخی از کسبه این منطقه نسبت به اجرایی این پروژه ابراز گلایه کرده اند و تقاضای انجام کار کارشناسی شده است.

وی تصریح کرد: پس از طرح این موضوع در جلسه مشترک شورای شهر و شهردار بندرعباس قرار بر این شد تا مشکلات مردم توسط شهرداری مورد کارشناسی قرار گرفته تا پروژه بر اساس کارهای کارشناسی به مرحله اجرا درآید.

بنی نعیم اظهارداشت: انجام این طرح تاثیرات مثبتی در کاهش مصرف سوخت، روان سازی ترافیک در شهر، تغییر چهره شهر و پیش مقدمه ایی برای آغاز طرحهای احداث تقاطع های غیر همسطح دیگر در سایر نقاط کارشناسی شده خواهد بود.  

کد مطلب 1307096

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