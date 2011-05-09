مجموعه کتابهای گفتمان دینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزروعی افزود: برنامه‌های گفتمان دینی از سال 84 در سطح کشور با هدف قرار دادن مخاطب جوان و نوجوان در مراکز آموزشی، مساجد و کانونهای جمعیتی به اجرا در آمده است.

وی در توضیح روند شکل‌گیری مجموعه کتابهای گفتمان دینی گفت: با توجه به روحیه پرسشگری جوانان و نوجوانان و در راستای کمک به حل مسئله و رفع شبهات دینی آنان، در گام اول اقدام به جمع‌آوری بانک اطلاعات سؤالات گفتمان دینی کردیم و پس از تجزیه و تحلیل توسط کارشناسان و حذف سؤالات تکراری، سؤالات باقی‌مانده در 5 عنوان تقسیم شد.

دبیر گفتمان دینی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در گام بعدی بانک اطلاعاتی سؤالات با همکاری پژوهشکده باقر‌العلوم(ع) به گروه‌های تخصصی مرتبط واگذار و نگارش این مجموعه از ابتدای سال 89 آغاز و پس از ارزیابی علمی و تأیید به چاپ رسید.

مزروعی اظهار داشت: با توجه به حوصله جوانان و نوجوانان و ذائقه خاص آنها سعی شده است این مجموعه، جذابیتهای لازم از لحاظ کار گرافیکی(ظاهر متنوع)، صفحه‌آرایی، نوع قلم و حجم مطالب را داشته باشد تا نسل جوان به مطالعه مؤثر جهت رفع شبهات دینی ترغیب شود.

دبیر گفتمان دینی سازمان در پایان، مسلکهای نوظهور و عرفانهای انحرافی، مهارتهای زندگی و آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب، زن و خانواده در اسلام و احکام را عناوین این کتابها ذکر کرد و افزود: این مجموعه در نشست سراسری دبیران گفتمان دینی رونمایی و بعد از آن در دفاتر ادارات‌کل سازمان تبلیغات اسلامی استانها توزیع خواهد شد.