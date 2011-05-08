استعفای عضو شورای شهر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، عباسعلی شیرکوند در متن استعفایش به شدت از اعضای شورا گله کرده و اعلام نموده که ناگفته هایی دارد که در حال حاضر صلاح نیست گفته شود.

وی اعلام کرده که نتوانسته برای شهرش مفید باشد و به همین دلیل، با توجه به اتمام چهار سال تعهدش در شورا، کناره گیری می کند.

متن استعفانامه شیرکوند که به شماره 14/ ب در تاریخ نهم اردیبهشت نگاشته شده و یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به شرح زیر است:

"ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ورامین

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، اینجانب عباسعلی شیرکوند عضو شورای اسلامی شهر ورامین در سال 1385 با رأی جمع کثیری از مردم غیور و بزرگوار شهر ورامین به مدت چهار سال به عنوان عضو شورای اسلامی شهر برگزیده شدم و در تاریخ 9/2/1386 فعالیت خود را رسما آغاز نمودم و در مدت این چهار سال به دلایلی که بیان آن به صلاح نمی باشد، نتوانستم طرحها و نظرات خود را در شورا مصوب کنم؛ مانند حمل و نقل منظم و ارزان قیمت برای 12 نقطه در شهر(خیر آباد، کاظم آباد، مدرس، کهریزک، کارخانه قند، عمروآباد، کهنه گل، شهرک رضی، سکینه بانو، چوب بری و مرکز شهر).

ساخت پارکینگ در کلیه محلات با مشارکت بخش خصوصی و تغییر در مسیرهای ورودی شهر ورامین و انجام طرحهای فرهنگی نیز از دیگر دغدغه ها بود.

هر چند باید گفت طرح مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین که از مؤسسین اصلی آن بوده ام و مصوب شد، اما با لطف دوستان! نتوانستم در این مجموعه علمی و فرهنگی، یک عضو عادی باشم و در کل، اکثر نظرات اینجانب به طرق مختلف عملی نشده است.

چون خود را مدیون به شهر قهرمان پرور ورامین میدانم و محلات شهر از نظر بهداشت و خدمات شهری و فرهنگی در سطح بسیار ضعیف می باشند و مطالب دیگری هم هست که در این نامه به صلاح نیست بیان کنم، اعلام میدارم برای شهرم نتوانستم مفید فایده باشم.

در پایان، خاطرنشان می سازم با نظر به تعهد به موکلین و شهروندان مبنی بر چهار سال فعالیت در شورا و با عنایت به گذشت چهار سال از انتخاب مردم شهر از تاریخ 9/2/1390 به عضویت خود در شورای شهر ورامین پایان می دهم و با اینکه مجلس شورای اسلامی مصوب کردند و دولت دو سال تمدید را ابلاغ کرده اند، اما با توجه به اینکه رأی مستقیم مردم را ندارم، ضرورتی برای ادامه فعالیت در شورای اسلامی شهر ورامین احساس نمی کنم و استعفای خود را اعلام می دارم.

لطفا برابر مقررات، مراتب در صحن شورا مطرح و مصوب گردد."

عباسعلی شیرکوند با تحصیلات کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در چهار سال حضورش در شورای اسلامی شهر ورامین، انگ پولداری را زیاد تحمل کرد.

وی همیشه از شهرداری و شورای شهر ورامین، شاکی بود و شهردار را آدم منضبط و ترسو از شورا می دانست؛ شورای شهر را نیز مخالف افکار و نظراتش می دید.

این عضو مستعفی شورای شهر ورامین، در متن استعفا نامه اش تکرار کرده که حرفهای ناگفته دارد، ولی در پاسخ به خبرنگار مهر نیز حاضر نشد، حرفی غیر از متن استعفایش بزند.

از سوی دیگر، در ایام مختلف، شنیده می شد که وی در ورامین سکونت ندارد یا تعداد غیبتهایش بیش از حد مجاز است که شیرکوند بارها عنوان کرد، منزل مسکونی اش در عمروآباد ورامین بوده و غیبتهایش نیز قانونی، با مرخصی و موجه بوده است.

از آنجا که حق طبیعی مردم ورامین است که دلایل استعفای وی را بدانند و شیرکوند فعلا به خاطر مصالحی حاضر به سخن گفتن نیست، انتظار می رود تا دیگر اعضای شورای شهر ورامین لب به سخن گشوده و دلایل اختلافات ادعایی وی را بگویند.

جالب اینجاست که این عضو مستعفی در انتخابات داخلی جدید شورا نیز شرکت داشته و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون توسعه و عمران و تردد نیز شده بود.

وی همچنین به عنوان نماینده شورا درکمیسیون قطع اشجار و نماینده شورا در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری انتخاب شده بود.

به طور حتم، هیچ مصلحتی بالاتر از احترام به رأی مردم و قانون نمی تواند برای خدمتگزاران به مردم، وجود داشته باشد.

امید است که این عضو مستعفی شورای شهر ورامین و اعضای دیگر شورا، توضیحات قانع کننده ای برای این استعفا ارائه دهند تا مردم، قضاوت کرده و حق را به حقدار بدهند.