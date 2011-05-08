کرمانشاه رتبه سوم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان روانسر که با حضور امام جمعه، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مدیران استانی و شهرستانی تشکیل شد، به خدمات و برنامه های اجرا شده و در دست اجرای دولت دهم اشاره و تصریح کرد: اجرا و گسترش طرح مسکن مهر و در پی آن خانه دار شدن مردم بی بضاعت، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در راستای رفع تبعیض و برخورداری برابر افراد جامعه از امکانات و ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال 89 از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به خدمات و اقدامات دولت گفت: دولت با برنامه های خود که می توان گفت پس از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، محرومیتهای جامعه را به حداقل رسانده و در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کنی کامل آن خواهیم بود.

وی گفت: دولت همچنین برای سال جاری ایجاد 2.5 میلیون شغل، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و ادامه هدفمندی یارانه ها را در دستور کار خود قرار داده که مطمئناً اجرای این برنامه ها باعث آبادانی هرچه بیشتر کشور و رونق اقتصاد جامعه را فراهم می آورد.

هاشمی خاطرنشان کرد: بحث رایگان کردن آب، برق و گاز مساجد سراسر کشور در راستای توسعه و تقویت برنامه های دینی و فرهنگی نیز دیگر اقدام قابل ذکر دولت خدمتگزار در سال جاری است که باید به آن اشاره کرد.

اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری یک تکلیف است

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه، این رهبر معظم انقلاب است که خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تبیین می فرمایند، اطاعت از فرامین ایشان را یک تکلیف دانست و تصریح کرد: پس از رحلت حضرت امام (ره) این مقام معظم رهبری بودند که راه های پیشرفت را ترسیم کردند و جامعه را از آسیب دشمنان به یاری خداوند حفظ فرمودند، لذا تبعیت محض از معظم له بر تمامی مسئولین و مردم واجب است.

هاشمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با افق دید بلند، آینده بسیار خوبی را برای کشورمان ترسیم و طراحی فرموده اند،خاطرنشان کرد: ایشان با وسعت نظر و دقتی که دارند مطمئناً بسیار بهتر از سایر افراد به مصلحت مردم و کشور آگاه بوده و هر دستوری که صادر می فرمایند لازم الاجرا است، کما اینکه خوشبختانه تاکنون نیز به صورت دقیق فرمایشات و دستورات ایشان توسط مسئولین و بخصوص دولت اجرا شده است.

وی همچنین به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اخلاق مداری، تعهد، همت والا، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، صرفه جویی و تلاش برای بهتر شدن همگی لازمه های جهاد اقتصادی می باشد که تمامی مدیران و مسئولان باید به آن توجه کنند.

هاشمی افزود: مطمئنا اگر در راستای خدمت رسانی به مردم و آباد کردن شهر و کشور خود حرکت کنیم گامی بلند در جهت تحقق شعار جهاد اقتصادی برداشته و آن را عینیت بخشیده ایم.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود به مسایل داخلی استان اشاره و تصریح کرد: مهمترین کاری که طی 1.5سال گذشته در استان انجام شد بحث پروژه مسکن مهر بود که خوشبختانه با همکاری تمامی مسئولین و مدیران استان موفق شدیم رتبه اول را در این خصوص در سطح کشور از آن خود کنیم.

60هزار واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در حال ساخت است

هاشمی افزود: در حالی ما توانستیم رتبه اول کشور را در بحث مسکن مهر به خود اختصاص دهیم که پیش از آن از 30 استان کشور، در رده بیست و نهم قرار داشتیم و تنهاعملیات اجرایی هزار واحد مسکن مهر در استان شروع شده بود اما امروز خوشبختانه 60 هزار واحد در حال ساخت می باشد و امید به زندگی نیز در بین مردم بسیار افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 52 درصد صادرات به کشور عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می پذیرد و سال گذشته نیز موفق شدیم در مجموع توسعه صادرات غیرنفتی عنوان سوم کشور را از آن خود کنیم.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به برنامه های فرهنگی اجرا شده و در دست اجرای استان کرمانشاه، از آغازشدن عملیات اجرایی یادمانهای بازی دراز و شهید شیرودی در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه بزودی شاهد بهره برداری از آنان خواهیم بود، تصریح کرد: چند روز پیش نیز کلنگ احداث موزه شهدا در کرمانشاه به زمین زده شد، چرا که واقعا این استان به موزه ای اینچنینی که آثار و خاطرات مربوط به دوران جنگ تحمیلی و شهدای گرانقدر را جمع آوری کند، نیاز مبرم داشت.

هاشمی همچنین به تقویت کاروان های راهیان نوراشاره کرد و گفت: طی 1.5 سال اخیرحضور این کاروانها در استان و همچنین حضور کاروان های راهیان نور کرمانشاه در مناطق جنگی جنوب، با تمامی سالهایی که حرکت کاروان راهیان نور آغاز شده است برابری می کند و هرساله نیز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین با لازم دانستن توجه بیشتر به مسائل فرهنگی اظهار داشت: خوشبختانه در سفر سوم هیئت دولت به استان توجه خوبی به مسائل فرهنگی این دیار شد و بودجه خوبی نیز در این راستا به تصویب رسید.

این جلسه ، مصوباتی برای شهرستان روانسر به همراه داشت از آن جمله مقرر شد 10 هکتار زمین توسط مسکن و شهرسازی برای احداث واحدهای باقیمانده مسکن مهربه مسئولین امر داده شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد از ابتدای خرداد ماه سال جاری، عملیات اجرایی تامین آب شرب شهر شاهو با شرکت آب و فاضلاب و معاونت بودجه و برنامه ریزی استانداری انجام شود، ضمن آنکه اجرای پروژه آبرسانی به روستای صادق آباد با مشارکت استانداری کرمانشاه، نماینده اورامانات در مجلس و شرکت آب منطقه ای از دیگر مصوبات جلسه بود.

شرکت گاز استان کرمانشاه نیز موظف شد تا علاوه بر آغاز عملیات گازرسانی به شهر باینگان، تا آخر تیر ماه امسال نیز نسبت به تامین گاز شهرک صنعتی روانسر اقدام کند.

در جلسه شورای اداری روانسر علاوه بر آنکه شرکتهای آب و برق استان موظف شدند تا آب و برق لازم گلزار شهدای روانسر را تامین کنند، مقرر شد تا معاونت بودجه و برنامه ریزی استانداری نیز نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی این شهر را اقدامات لازم را انجام دهد.

استاندار کرمانشاه همچنین در جلسه شورای اداری روانسر، تسهیلات ویژه ای را برای یکی از مرغداران این شهرستان در نظر گرفت و در مقابل وی نیز تعهد کرد که تا پایان امسال، 120 هزار جوجه را پرورش دهد.