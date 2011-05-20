روسیه باید عضویت در تجارت جهانی را به فراموشی بسپارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریل گووروف" در مطلبی در سایت KM می نویسد: بر خلاف رجز خوانی های وزیران اقتصادی دولت مبنی بر اینکه هماهنگی عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی با همه اعضای این باشگاه اقتصادی جهانی (غیر از گرجستان و شخص ساکاشویلی که همیشه برای روسیه مشکلات ایجاد می کند) پایان یافته است، شرکای خارجی برای روسیه خواست ها و ادعاهای جدیدی مطرح می کنند. این بار از ما خواسته اند که برای ورود به سازمان تجارت جهانی از بخش صنایع خودرو سازی خود دست بکشیم.



در ادامه این مطلب آمده است: مقامات روسیه به منظور بالا بردن خودرو سازی داخلی تا سطح رقابت پذیر جهانی تصمیم گرفتند تا کارخانه های مونتاژ خودروهای خارجی را در خاک روسیه تشویق و سهم آنها را افزایش دهند که همین امر باعث خشم شدید اتحادیه اروپا شد که نگران از دست دادن قسمت قابل توجه ظرفیت های تولیدی داخلی و مالیات های آنها هستند. با توجه به اینکه مقامات روسیه در زمینه سازمان تجارت جهانی و امتناع از رعایت منافع کشور انعطاف عجیبی از خود نشان می دهند، می توان انتظار داشت که همه دستاوردهای بخش خودرو سازی روسیه به هدر برود.



"ولادیمیر فیلاتف" پژوهشگر ارشد آکادمی علوم اقتصاد روسیه این تحول جدید در زمینه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی را تفسیر کرد: مذاکرات ما درباره عضویت در سازمان تجارت جهانی نمی توانست به شکل دیگری صورت بگیرد. ما تاوان آزادسازی بیش از حد بازارهای داخلی در سال های 1990 را می دهیم. اکنون که سعی می کنیم درباره شرایط ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی توافق کنیم، شرکای ما از این امر راضی نیستند. الآن آنها نیستند که از ما می خواهند که بازارهای خود را باز کنیم بلکه ما از آن ها می خواهیم که ما را به عضویت سازمان قبول کنند. بدیهی است که آنها می توانند شرایط خود را مطرح کنند.



سایت تحلیلی کا ام در ادامه مطلب خود چنین می نویسد: 17 سال مذاکرات درباره عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی به خوبی این جمله معروف را مصور کرده است که "هرگز از طرف قوی تر چیزی نخواهید. صبر کنید تا خودش بیاید و همه چیز را به شما بدهد". ولی ما بازی با سازمان تجارت جهانی را بدون درک اهداف خود شروع کردیم و به گونه ای رفتار می کنیم که همه به خود اجازه می دهند به ما چیزی دیکته کنند. ما هنوز گرجستان را در پیش داریم که انتقام همه چیز را خواهد گرفت. به نظر من، روسای کشورمان باید طی بیانیه سیاسی موضوع سازمان تجارت جهانی را از دستور روز سیاسی حذف کنند. وقتی طرف های خارجی روسیه را در این سازمان نمی خواهند، ما نباید اصرار کنیم. مذاکرات به صورت غیر علنی برگزار می شود و ما نمی دانیم در چه زمینه هایی گذشت کرده ایم. قیمت های داخلی حامل های انرژی به سطح جهانی رسیده است، صنایع هواپیما سازی روسیه از دست رفته و ما از خارج هواپیما می خریم. محافل لیبرال معتقدند که روسیه به صنایع خودرو سازی هم نیازی ندارد: در شرایطی که ماشین های ما زیر سطح جهانی هستند، باید این بخش را تعطیل کرد. آنها تأکید می کنند که ما باید نفت بفروشیم و بنزین از خارج وارد کنیم.



این نویسنده در پایان می نویسد: سازمان تجارت جهانی مکان خوبی برای مذاکرات است که می توان آنجا منافع خود را اعلام کرد. ولی ما الان می بینیم که منافع ما را نادیده می گیرند. آیا کسی فکر می کند که بعد از آنکه عضو سازمان تجارت جهانی شویم، حرف ما را بیشتر گوش خواهند کرد؟