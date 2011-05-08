به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 44 شعر از آثار این شاعر سوری را در بر می‌گیرد که عناوین برخی از‌ آنها عبارتند از شب مرگ جغد، روزهای شراره و خاکستر، به هذیان شهادت می‌دهم، زن عاشق محبت و جغدی که از نور بیزار است.

در شعر "جغدی از مرکب و کاغذ" می‌خوانیم: من، قطره مرکبم که شدم ابری آبی/ میزم از کاغذ/ تختم از کاغذ/ یارم از کاغذ/ کفنم از کاغذ/ و تابوتم از کاغذ خواهد بود./ و آنگاه که بر من گریه می‌کنی/ روی کاغذ سفید گریه خواهی کرد/ به کرامت یک عمر زندگی مشترک/ و به خاطر نان، نمک و کاغذ.

غاده السمان نویسنده و شاعر سوری در سال 1942 در دمشق متولد شد. وی تحصیلات دانشگاهی را در رشته ادبیات انگلیسی تا مقطع دکترا در دانشگاه‌های دمشق، امریکایی بیروت و لندن گذراند. آثار او تاکنون به پانزده زبان ترجمه شده‌ است.

از کتاب‌های این شاعر می‌توان به کابوس‌های بیروت، بیروت 75 و ماه چهارگوش اشاره کرد.

کتاب "رقص با جغد" با شمارگان 1000 نسخه در 88 صفحه به قیمت 2000 تومان منتشر شده است .

