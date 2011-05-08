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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

"رقص با جغد" به کتابفروشی‌ها آمد

"رقص با جغد" به کتابفروشی‌ها آمد

مجموعه شعر "رقص با جغد" سروده غادة السمّان با ترجمه کاظم آل یاسین از سوی انتشارات مکاتیب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 44 شعر از آثار این شاعر سوری را در بر می‌گیرد که عناوین برخی از‌ آنها عبارتند از شب مرگ جغد، روزهای شراره و خاکستر، به هذیان شهادت می‌دهم، زن عاشق محبت و جغدی که از نور بیزار است.

در شعر "جغدی از مرکب و کاغذ" می‌خوانیم: من، قطره مرکبم که شدم ابری آبی/ میزم از کاغذ/ تختم از کاغذ/ یارم از کاغذ/ کفنم از کاغذ/ و تابوتم از کاغذ خواهد بود./ و آنگاه که بر من گریه می‌کنی/ روی کاغذ سفید گریه خواهی کرد/ به کرامت یک عمر زندگی مشترک/ و به خاطر نان، نمک و کاغذ.

غاده السمان نویسنده و شاعر سوری در سال 1942 در دمشق متولد شد. وی تحصیلات دانشگاهی را در رشته ادبیات انگلیسی تا مقطع دکترا در دانشگاه‌های دمشق، امریکایی بیروت و لندن گذراند. آثار او تاکنون به پانزده زبان ترجمه شده‌ است.

از کتاب‌های این شاعر می‌توان به کابوس‌های بیروت، بیروت 75 و ماه چهارگوش اشاره کرد.

کتاب "رقص با جغد" با شمارگان 1000 نسخه در 88 صفحه به قیمت 2000 تومان منتشر شده است .
 

کد مطلب 1307119

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