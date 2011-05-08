  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

فتح و حماس اجرای توافق آشتی ملی را از هفته آتی آغاز می کنند

فتح و حماس اجرای توافق آشتی ملی را از هفته آتی آغاز می کنند

عضو کمیته مرکزی جنش فتح از برپایی اولین نشست آشتی ملی با جنبش مقاومت اسلامی و دیگر گروههای فلسطینی در پایان هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عزام الاحمد" گفت: نشست با حماس و بقیه گروههای فلسطینی برای اجرایی کردن توافقنامه آشتی ملی فلسطین پایان هفته آینده برگزار می شود.

وی افزود: علت تعویق نشست با حماس و دیگر گروههای فلسطینی، نشستهای کمیته مرکزی و شورای انقلابی جنبش فتح است و به محض اینکه این نشستها به پایان برسد با حماس برای مشخص کردن اولین نشست که در قاهر برگزار می شود، تماس گرفته خواهد شد.

الاحمد تصریح کرد: دیدار مذکور به بحث درباره تشکیل دولت با حضور شخصیتهای مستقل، اسامی اعضای دولت، موضوع زندانیان و تعیین موعد برگزاری نشست کمیته ویژه بازنگری در تشکیل شورای ملی فلسطین مطابق اعلانیه 2005 پرداخته خواهد شد.

شایان ذکر است که در چهارشنبه گذشته توافقنامه آشتی ملی میان رهبران فتح و حماس به امضا رسید.

کد مطلب 1307120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها