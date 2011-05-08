فتح و حماس اجرای توافق آشتی ملی را از هفته آتی آغاز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عزام الاحمد" گفت: نشست با حماس و بقیه گروههای فلسطینی برای اجرایی کردن توافقنامه آشتی ملی فلسطین پایان هفته آینده برگزار می شود.

وی افزود: علت تعویق نشست با حماس و دیگر گروههای فلسطینی، نشستهای کمیته مرکزی و شورای انقلابی جنبش فتح است و به محض اینکه این نشستها به پایان برسد با حماس برای مشخص کردن اولین نشست که در قاهر برگزار می شود، تماس گرفته خواهد شد.

الاحمد تصریح کرد: دیدار مذکور به بحث درباره تشکیل دولت با حضور شخصیتهای مستقل، اسامی اعضای دولت، موضوع زندانیان و تعیین موعد برگزاری نشست کمیته ویژه بازنگری در تشکیل شورای ملی فلسطین مطابق اعلانیه 2005 پرداخته خواهد شد.

شایان ذکر است که در چهارشنبه گذشته توافقنامه آشتی ملی میان رهبران فتح و حماس به امضا رسید.