ایجاد 60 هزار متر مربع فضای آموزشی فنی و حرفه ای در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: آموزش های مهارتی نقش اساسی در تربیت و کارآیی نیروی انسانی و ایجاد اشتغال مولد دارد.

وی گفت: در این راستا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با 60 هزار متر فضای آموزشی و فراهم آوردن امکانات مطلوب با ارائه آموزشهای مورد نیاز به متقاضیان و توانمندسازی آنان را روانه بازار کار می کند.

وی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که جمعیت فعال کشور آراسته به یک مهارت شوند و در این بین آموزش فنی و حرفه ای باید به راحتی در دسترس عموم قرار گیرد .

جلالی بیان داشت: با ایجاد میل و رغبت در مردم جهت نیل به آموزشهای فنی و حرفه ای و پر رنگ تر شدن آن می توان گفت که در برنامه پنجم معضلی به نام بیکاری و دغدغه ای بعنوان اشتغال برای خانواده ها نخواهیم داشت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در ادامه با اشاره به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر تشکیل نظام ملی مهارت و صلاحیت حرفه ای گفت: نظام ملی مهارت در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مشاغل خانگی و کاهش بیکاری جوانان تأثیر به سزایی دارد.

جلالی گفت: نظام ملی مهارت و فناوری باعث توانمند سازی سرمایه های انسانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی خواهد شد.