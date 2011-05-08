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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

حسن زاده در گفتگو با مهر:

پیشنهاد کفاشیان را پذیرفتم/ با برنامه به کمیته انضباطی می‌آیم

پیشنهاد کفاشیان را پذیرفتم/ با برنامه به کمیته انضباطی می‌آیم

گزینه ریاست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: پیشنهاد آقای کفاشیان برای پذیرش ریاست کمیته انضباطی را پذیرفتم و امیدوارم بتوانم در این مسئولیت سنگین منشاء اثر باشم.

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از تغییرات اخیر در کمیته انضباطی، آقای کفاشیان برای پذیرفتن مسئولیت این کمیته با من صحبت کردند و بنده هم پیشنهاد ریاست کمیته انضباطی را قبول کردم.

حسن زاده تصریح کرد: بنده برای پذیرفتن مسئولیت کمیته انضباطی برنامه های خودم را به فدراسیون فوتبال و شخص آقای کفاشیان ارائه کردم و در واقع برای اداره این کمیته برنامه های خاصی دارم.

وی با حساس توصیف کردن کار کمیته انضباطی در برقراری نظم و انضباط در جامعه فوتبال اظهار داشت: کمیته انضباطی یکی از کلیدی ترین بخش های اجرایی فدراسیون فوتبال است که در صدور آراء خود کاملا مستقل عمل می کند و تلاش می کنیم تا با حفظ استقلال کاری کمیته جریانی تازه ای را مطابق با آئین نامه انضباطی  بر فوتبال کشور جاری کنیم .

خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که حکم ریاست اسماعیل حسن زاده برای کمیته انضباطی ظرف روزهای آینده از سوی علی کفاشیان صادر خواهد شد. 

کد مطلب 1307122

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