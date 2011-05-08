اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از تغییرات اخیر در کمیته انضباطی، آقای کفاشیان برای پذیرفتن مسئولیت این کمیته با من صحبت کردند و بنده هم پیشنهاد ریاست کمیته انضباطی را قبول کردم.

حسن زاده تصریح کرد: بنده برای پذیرفتن مسئولیت کمیته انضباطی برنامه های خودم را به فدراسیون فوتبال و شخص آقای کفاشیان ارائه کردم و در واقع برای اداره این کمیته برنامه های خاصی دارم.

وی با حساس توصیف کردن کار کمیته انضباطی در برقراری نظم و انضباط در جامعه فوتبال اظهار داشت: کمیته انضباطی یکی از کلیدی ترین بخش های اجرایی فدراسیون فوتبال است که در صدور آراء خود کاملا مستقل عمل می کند و تلاش می کنیم تا با حفظ استقلال کاری کمیته جریانی تازه ای را مطابق با آئین نامه انضباطی بر فوتبال کشور جاری کنیم .

خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که حکم ریاست اسماعیل حسن زاده برای کمیته انضباطی ظرف روزهای آینده از سوی علی کفاشیان صادر خواهد شد.