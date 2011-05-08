پایان سفر دوچرخه سواران خویی به دور ایران/6000 کیلومتر رکابزنی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محبوب حسین زاده 20 و علیرضا ذاکری 17 ساله سی روز قبل حرکت خود را از بارگاه شمس تبریزی در خوی آغاز کردند و پس از طی مسافتی بالغ بر شش هزار کیلومتر و عبور از 54 شهر ایران در میان استقبال خانواده و دوستداران رشته دوچرخه سواری وارد شهر خوی شدند.

این دوچرخه سواران جوان با هدف ترویج ورزشهای همگانی و گرامیداشت روز خلیج فارس این حرکت ورزشی را آغاز کرده بودند که پس از عبور از شهرهای غرب کشور به خلیج فارس رسیده و از طریق مرکز ایران و پس از پای بوسی امام رضا (ع) در مشهد به شهر خوی بازگشتند .

این دو جوان دوچرخه سوار قصد دارند در مراحل بعدی از بارگاه شمس تبریزی تا بارگاه مولانا در قونیه ترکیه رکاب بزنند.