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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

تنیس روی میز قهرمانی جهان/

نمایندگان ایران به دو پیروزی دست یافتند

نمایندگان ایران به دو پیروزی دست یافتند

نیما عالمیان و میدیا لطف الله نسبی دیدارهای خود در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در بخش انفرادی امروز شنبه در روتردام هلند آغاز شد که طی آن نیما عالمیان در گروه 66 در مصاف با "المحبوب" از بنگلادش به برتری 4 بر صفر دست یافت.

میدیا لطف الله نسبی نیز دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‌هاست که در گروه 42 موفق به شکست 4 بر 2 "موکالا موتو" از کنگو شد. لطف الله نسبی در حالی به این پیروزی دست یافت که در رده‌بندی جهانی ITTF بدون رنکینگ است اما حریف وی صاحب رنکینگ 695 بود. این پینگ‌پنگ‌باز کشورمان دیگر دیدار خود را امروز برابر نماینده نیجریه برگزار می‌کند. لطف الله نسبی در صورت پیروزی در دیدار دوم به مرحله حذفی صعود می‌کند.

در چارچوب مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان و در بخش انفرادی امروز نوشاد عالمیان به مصاف حریفی از پرو می‌رود. افشین نوروزی با نماینده اوگاندا دیدار می‌کند. محمدرضا اخلاق پسند هم با پینگ پنگ بازی از کنگو دیدار خواهد داشت.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تا 25 اردیبهشت‌ماه در روتردام هلند پیگیری می‎شود.

کد مطلب 1307135

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