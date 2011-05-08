غلامحسین بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌ سازمان لیگ آزادگان برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات هفته بیست و ششم لیگ دسته اول ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمام تمهیدات لازم جهت انجام هرچه بهتر مسابقات این هفته انجام شده و با برنامه‌ریزی مناسب نه در این هفته بلکه از چهار هفته گذشته سعی کردیم، رقابت‌ها را به بهترین شکل پایان بخشیم.

وی ادامه داد: پس از نشست‌های مختلف با کفاشیان، نبی و مسئولان کمیته‌های مختلف فدراسیون تصمیم گرفتیم قوی‌ترین داوران را برای هفته‌های پایانی لیگ دسته اول در نظر بگیریم. ضمن اینکه اطلاعات لازم را هم به کمیته ضد دوپینگ فدراسیون ارائه کرده و افسران نادو برای انجام تست دوپینگ بصورت محرمانه در محل برگزاری مسابقات شرکت می‌کنند.

رئیس سازمان لیگ آزادگان با بیان اینکه بهترین ناظران و نمایندگان را به محل برگزاری مسابقات حساس اعزام کرده و می‌کنیم، تاکید کرد: امیدوارم با حمایت رسانه‌ها و تلاش مسئولان برگزار کننده مسابقات، شاهد انجام بازی‌های خوبی باشیم و پس از صعود داماش، تیم‌هایی که مستحق صعود به لیگ برتر هستند، به حقشان برسند و سایر تیم‌هایی که شایسته بقا در لیگ دسته اول هستند، سهمیه خود را در این مسابقات حفظ کنند.

وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری هرچه بهتر و بدون حرف و حدیث هفته‌ پایانی لیگ دسته اول، حتی از مسئولان تیم داماش پس از صعود این تیم به لیگ برتر، خواستیم در دو دیدار پایانی محکم بازی کنند تا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید زیرا نتیجه دیدارهای این تیم، در عملکرد سایر تیم‌ها تاثیرگذار است.

بهروان از راضی نبودن این سازمان برای برگزاری مسابقات در روز دوشنبه خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از نشستی که با مسئولان کمیته داوران داشتیم، آنها اعلام کردند به خاطر استفاده از داوران با تجربه و بین المللی در هفته‌های پایانی لیگ دسته اول بهتر است مسابقات دوشنبه برگزار شود. همچنین قرار است در دوشنبه آینده هم دیدار رفت پلی‌آف برگزار و یک هفته بعد دیدار برگشت انجام شده تا هرچه سریعتر تکلیف آخرین تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه در آئین نامه برگزاری مسابقات دسته اول، قانونی برای انجام دیدار فینال بین تیم‌های نخست گروه‌های دوگانه و مشخص شدن قهرمان وجود ندارد، افزود: قطعا پس از پایان مسابقات با مسئولان تیم‌های نخست دو گروه صحبت خواهیم کرد تا در صورت رضایت آنها، دیدار فینال را در تهران برگزار کرده و حکم و جام قهرمانی به تیم نخست بدهیم.

رئیس سازمان لیگ آزادگان در پایان در مورد بحث تبانی در لیگ دسته اول گفت: آنهایی که اصالت دارند به سوی این مسائل نمی‌روند اما بعضی از دلال‌ها تلاش هایی در این خصوص داشته‌اند. البته ما با اعزام ناظر ویژه سعی می‌کنیم مانع از رخ دادن چنین مسائلی شویم اما اگر بحث شفاهی تبانی بین تیم‌ها هم طرح شود، بنده آن را پیگیری می‌‍‌کنم، گرچه مواردی هم مطرح شد و من پس از تحقیق متوجه شدم، مستند نبوده است.

هفته پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه با برگزاری 14 دیدار در گروه‌های دوگانه برگزار شده و تکلیف دومین تیم صعود کننده به لیگ برتر، تیم‌های حاضر در پلی آف حضور در لیگ برتر و حفظ سهمیه در لیگ دسته اول و دومین سقوط کننده به دسته دوم مشخص می‌شود. پیش از این تیم داماش از گروه "الف" به لیگ برتر صعود و تیم سپیدرود رشت از گروه "ب" به رقابت‌های دسته دوم سقوط کرد.