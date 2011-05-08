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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

17 حلقه چاه جدید برای تامین آب روستاهای هرمزگان حفر شد

17 حلقه چاه جدید برای تامین آب روستاهای هرمزگان حفر شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: جهت تامین آب روستاهای هرمزگان 17 حلقه چاه جدید حفر شد.

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: به دنبال تداوم خشکسالی و کاهش شدید سفره های زیرزمینی در بخش منابع آب، این شرکت سال گذشته در همین راستا 24 حلقه چاه را بعلت کاهش دبی کف شکنی کرده و 17 حلقه چاه جدید نیز حفر و 9 دهنه چشمه را بازسازی کرده است.

حمزه پور افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با این اقدامات توانسته مشکل کم آبی و بی آبی بسیاری از روستاها را برطرف کند.

وی اظهار داشت: همچنین به منظور کاهش هدر رفت آب شرب، 65 کیلومتر از خطوط انتقال و بیش از 47 کیلومتر از شبکه توزیع مرمت و بازسازی شده و 880 مترمکعب مخازن نیز مرمت و نشت گیری و بیش از 29 هزار فقره حوادث در شبکه ها توسط این شرکت در سال 89 رفع شد.

کد مطلب 1307141

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