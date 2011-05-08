برنامه های فرهنگی در ارتقاء سلامت فکری جامعه نقش کلیدی دارد

احمد دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برنامه هایی نظیر همایش های پیاده روی و دوچرخه سواری فرصت مناسبی برای اجرای فعالیت های فرهنگی مذهبی است.

وی افزود: این قبیل همایش ها که با حضور صمیمی و پرشور مردم برگزار می شود در صورتی که همراه با برنامه های فرهنگی باشد نتایج مفیدی در پرورش فکری و فرهنگی جامعه خواهد داشت.

دولتی تاکید کرد: از آنجا که در این مراسم مردم از تمامی اقشار و رده های سنی حضور دارند، فرصت خوبی برای اطلاع رسانی جهت توسعه کتابخوانی بین مردم نیز هست.

این مسئول تصریح کرد: هدف تمامی کارکنان کتابخانه های استان افزایش فرهنگ مطالعه و علاقه مند سازی مردم به این امر مقدس است که در این راستا استفاده از تمامی پتانسیل های موجود مهمترین اولویت است.

دولتی افزود: در تلاش هستیم همزمان با برگزاری برنامه ها و همایش های مختلف ورزشی، تفریحی و فرهنگی در سطح استان، تبلیغ و اطلاع رسانی های مفیدی در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشیم که دستیابی به این مهم نیازمند حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی است.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی همگانی که روز جمعه نهم اردیبهشت ماه جاری در قزوین برگزار شد اظهار داشت: استقبال مردم از این همایش بی نظیر بود و این اداره کل نیز با صدور اطلاعیه در راستای تبلیغ فعالیت های کتابخانه های استان، برپایی پایگاه جمع آوری کتاب های مردمی و توزیع بروشورهایی درباره مسابقات کتابخوانی، در همایش پیاده روی همگانی حضور فعالی داشت.

دولتی یادآور شد: کتاب همانند پلی است که نسل های گذشته را به نسل های امروز و آینده متصل کرده و گرانبهاترین تجربیات را با کمترین هزینه در اختیار افراد قرار می دهد.

این مسئول در پایان گفت: کتاب و کتابخوانی با وجود توسعه چشمگیر علم و تکنولوژی هنوز اهمیت خود را از دست نداده اما رسیدن به جایگاه شایسته خود نیازمند برنامه ریزی های دقیق تری است که با همکاری هرچه بیشتر تمامی مسئولان اجتماعی و فرهنگی میسر می شود.



