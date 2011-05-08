44درصد راه های روستایی شهرستان روانسر آسفالت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری در جلسه شورای اداری این شهرستان که به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور نماینده مردم اورامانات و امام جمعه این شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد با اشاره به استعدادها و ظرفیت های گسترده این شهرستان، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خدمت رسانی به مناطق محروم کشور در اولویت برنامه ها و فعالیت های مسئولین قرار گرفت و برهمین اساس، شهرستان روانسر به واسطه خدمات انجام شده کاملا متحول شده است.

وی افزود: اما دراین میان دولت نهم و دهم، اوج خدمت رسانی و محرومیت زدایی در این شهرستان را به نمایش گذاشت به گونه ای که امروز این شهرستان به واسطه توجه و عنایت ویژه دولت، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

صفری تصریح کرد: شهرستان روانسر تا پیش از سال 84 فاقد هرگونه مرکز آموزش عالی بود، اما امروز سه مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی با بیش از یک هزار و 600 دانشجو دراین شهرستان مشغول فعالیت دارد.

طرح هادی در55 روستای شهرستان روانسر اجرا شده است

وی افزود: مجموع طرح های هادی اجرا شده شهرستان روانسر تا پیش از دولت نهم شامل 10 روستا می شد و اکنون طرح هادی در بیش از 55 روستا و منطقه محروم این شهرستان اجرا شده است.

فرماندار روانسر اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده این شهرستان از 50 واحد در سال 84، امروز به بیش از یک هزار و 600 واحد مسکونی افزایش یافته است.

صفری با اشاره به اینکه تعداد روستاهای بهره مند از شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی این شهرستان تا پیش از دولت نهم 87 روستا بود، افزود: این درحالی است که از ابتدای دولت نهم تاکنون طرح شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در 187 روستای شهرستان اجرا شده است.

وی در ادامه به شاخص آسفالت راههای روستایی شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال 84 تنها 24 درصد راههای روستایی شهرستان روانسر آسفالت شده بودند که این میزان امروز به 44 درصد افزایش یافته است.

صفری خاطرنشان کرد: پیش از دولت نهم، وسعت باغات روانسر 50 هکتار بود که در دولت نهم و دهم با کار و تلاشی شبانه روزی وسعت باغات این شهرستان به یک هزار و 520 هکتار افزایش یافته است.

وی افزایش واحدهای آموزشی روانسر از 204 واحد آموزشی به 256 واحد و درصد قبولی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف از 79 درصد به 89 درصد را از دیگر دستاوردهای دولت دراین منطقه عنوان کرد.

فرماندار روانسر همچنین افزود: هشت مصوبه سفر اول دولت به این شهرستان کاملا اجرایی شده است و از 14 مصوبه سفر دوم دولت نیز یک مصوبه اجرا و مابقی مصوبات با پیشرفت مطلوبی درحال اجرا هستند.

وی تصریح کرد: درهمین ارتباط طرح احداث 479 واحد مسکونی طرح مسکن مهر این شهرستان شامل مجتمع کارگران شهرک صنعتی ، مشاغل آزاد، کارمندان، بسیجیان و آزاد درحال اجراست.

فرماندارشهرستان روانسر با بیان اینکه کل سهمیه مسکن مهر روانسر 614 واحد است، از ثبت نام 657 متقاضی برای استفاده و بهره مندی از مزایای طرح مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.