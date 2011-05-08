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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

44درصد راه های روستایی شهرستان روانسر آسفالت است

44درصد راه های روستایی شهرستان روانسر آسفالت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان روانسر گفت: در سال 84 تنها 24 درصد راههای روستایی شهرستان روانسر آسفالت شده بودند که این میزان امروز به 44 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری در جلسه شورای اداری این شهرستان که به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور نماینده مردم اورامانات و امام جمعه این شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد با اشاره به استعدادها و ظرفیت های  گسترده این شهرستان، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خدمت رسانی به مناطق محروم کشور در اولویت برنامه ها و فعالیت های مسئولین قرار گرفت و برهمین اساس، شهرستان روانسر به واسطه خدمات انجام شده کاملا متحول شده است.

وی افزود: اما دراین میان دولت نهم و دهم، اوج خدمت رسانی و محرومیت زدایی در این شهرستان را به نمایش گذاشت به گونه ای که امروز این شهرستان به واسطه توجه و عنایت ویژه دولت، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

صفری تصریح کرد: شهرستان روانسر تا پیش از سال 84 فاقد هرگونه مرکز آموزش عالی بود، اما امروز سه مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی با بیش از یک هزار و 600 دانشجو دراین شهرستان مشغول فعالیت دارد.

طرح هادی در55 روستای شهرستان روانسر اجرا شده است

وی افزود: مجموع طرح های هادی اجرا شده شهرستان روانسر تا پیش از دولت نهم شامل 10 روستا می شد و اکنون طرح هادی در بیش از 55 روستا و منطقه محروم این شهرستان اجرا شده است.

فرماندار روانسر اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده این شهرستان از 50 واحد در سال 84، امروز به بیش از یک هزار و 600 واحد مسکونی افزایش یافته است.

صفری با اشاره به اینکه تعداد روستاهای بهره مند از شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی این شهرستان تا پیش از دولت نهم 87 روستا بود، افزود: این درحالی است که از ابتدای دولت نهم تاکنون طرح شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در 187 روستای شهرستان اجرا شده است.

وی در ادامه به شاخص آسفالت راههای روستایی شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال 84 تنها 24 درصد راههای روستایی شهرستان روانسر آسفالت شده بودند که این میزان امروز به 44 درصد افزایش یافته است.

صفری خاطرنشان کرد: پیش از دولت نهم، وسعت باغات روانسر 50 هکتار بود که در دولت نهم و دهم با کار و تلاشی شبانه روزی وسعت باغات این شهرستان به یک هزار و 520 هکتار افزایش یافته است.

وی افزایش واحدهای آموزشی روانسر از 204 واحد آموزشی به 256 واحد و درصد قبولی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف از 79 درصد به 89 درصد را از دیگر دستاوردهای دولت دراین منطقه عنوان کرد.

فرماندار روانسر همچنین افزود: هشت مصوبه سفر اول دولت به این شهرستان کاملا اجرایی شده است و از 14 مصوبه سفر دوم دولت نیز یک مصوبه اجرا و مابقی مصوبات با پیشرفت مطلوبی درحال اجرا هستند.

وی تصریح کرد: درهمین ارتباط طرح احداث 479 واحد مسکونی طرح مسکن مهر این شهرستان شامل مجتمع کارگران شهرک صنعتی ، مشاغل آزاد، کارمندان، بسیجیان و آزاد درحال اجراست.

فرماندارشهرستان روانسر با بیان اینکه کل سهمیه مسکن مهر روانسر 614 واحد است، از ثبت نام 657 متقاضی برای استفاده و بهره مندی از مزایای طرح مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.

کد مطلب 1307149

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