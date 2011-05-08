به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی افزود: با رد پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در مجلس، نمایندگان، تأکید خود را برای اجرای نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه، نشان دادند.



وی تصریح کرد: عادلانه نیست اگر با توجه به نرخ تورم دست کم 14.5 درصدی، حقوق کارمندان دولت، افزایشی متناسبی نداشته باشد.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نگاهی گذرا به فروشگاه‌هایی که مواد اولیه و ضروری زندگی روزمره را عرضه می‌کنند و قیمت کالاهای اساسی، بدون نیاز به محاسبه تورم، افزایش قیمت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.



بنایی توضیح داد: زندگی کارمندان دولت در معمولی‌ترین حالت ممکن ادامه دارد و در صورت عدم افزایش متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاش‌گر، آسیب‌های جدی خواهد دید.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: عزم مجلس برای حمایت از کارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادی و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جدی است و نمایندگان تا افزایش حداقل 14.5 درصدی حقوق آنان، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

