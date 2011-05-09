جلوگیری از فروش قرآنهای فاقد مجوز/ متولی نظارت بر ترجمه قرآن مشخص شود

احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن در سازمان دارالقرآن کریم وابسته با سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان دارالقرآن در قبال غلطهای قرآنهایی که چاپ می شوند مسئول معرفی شده است، گفت: سازمان دارالقرآن کریم حوزه تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی است و از سال 1364، حدود 26 سال قبل، مسئولیت نظارت چاپ و نشر قرآن را برعهده دارد.

وی گفت: هر ناشری که بخواهد قرآن چاپ کند، باید نمونه آن را تحویل سازمان دارالقرآن داده و این نمونه در چند مرحله مورد بررسی قرار می گیرد، پس از بررسی های لازم و رفع اغلاط احتمالی، مجوز چاپ برای آنها صادر می شود که اصولا شماره این مجوز در انتهای قرآنها چاپ می شود.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن در سازمان دارالقرآن اظهار داشت: از آنجا که بیشتر اشکالها در زمان چاپ به وجود می آیند، ناشرین پس از چاپ حق توزیع قرآنهای چاپ شده را ندارند. آنها موظف هستند قبل از توزیع نمونه قرآن چاپ شده را به سازمان دارالقرآن تحویل داده و پس از بررسی های لازم در صورت عدم اشکال، مجوز نشر آن صادر می شود.

وی اضافه کرد: قرآنهایی که در جامعه توزیع می شوند هم باید مجوز چاپ داشته باشند که در انتهای قرآنها چاپ می شود و هم باید دارای مجوز نشر باشند. در این زمینه جلساتی جهت هماهنگی لازم با مسئولین وزارت ارشاد داشته ایم که به ویژه در نمایشگاه کتاب به آن توجه شود.

حاجی شریف با تأکید بر اینکه در نمایشگاه کتاب، ناشرینی که قرآن توزیع می کنند باید از هر دو مجوز برخوردار باشند گفت: از مسئولین وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تقاضا می کنیم از توزیع قرآنهایی که مجوز ندارند در نمایشگاه جلوگیری شود.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن با اشاره به اینکه به تازگی اعلام شده مسئولیت ترجمه قرآن بر عهده سازمان دارالقرآن است، گفت: اگر این مسئولیت برعهده سازمان دارالقرآن است، موضوع بطور کتبی به سازمان اعلام شود تا اقدامات لازم صورت گیرد .