به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ ،"سوسیلو بامبانگ"با اشاره به تاثیر مسائلی چون بحران خاورمیانه و تروریسم و سندیکاهای بین المللی مواد مخدر و بلایای طبیعی بر کشورهای جنوب شرق آسیا گفت : امروز معضل غذا و انرژی بزرگترین مسائلی هستند که منطقه با آنها دست و پنجه نرم می کند.

سوسیلو ادامه داد ما به عنوان کشورهای عضو آسه آن با وجود اتفاقات فراوانی که در جهان شاهد آن هستیم نه تنها نمی توانیم ساکت و خنثی باشیم بلکه باید با گسترش روابط خود در ابتدا به یکدیگر و سپس با کشورهای دیگر نقاط جهان راهی برای بیرون آمدن از بحران های اخیر پیدا کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر معضل غذا و با اشاره به توافق کشورهای عضو بر سر برنامه امنیت غذای آسه آن خواستار ایجاد برنامه های متنوع دیگری برای اطمینان از تولید مواد غذایی در آینده در منطقه شد.

وی در پایان با اشاره به مسئله انرژی به عنوان یکی از دو معضل بزرگ منطقه ابراز امیدواری کرد راهکارهای جدیدی برای تولید بیشتر انرژی بدون آلودگی هوا و ایجاد فرهنگ صرفه جویی بین مردم اتخاذ شود.



هجدهمین اجلاس سران آسه آن امسال به میزبانی اندونزی با حضور کشورهای عضو اتحادیه شامل مالزی، سنگاپور، تایلند ویتنام، کامبوج ، اندونزی، فیلیپین ، برونئی ،لائوس و میانمار طی دو روز از 17 تا 18 اردیبهشت برگزار می شود.

