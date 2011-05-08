  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

در روزهای قیام منتشر شد:

نخستین نشریه مستقل لیبی پس از 4 دهه/ "میادین" ارگان انقلابیون

نخستین نشریه مستقل لیبی پس از 4 دهه/ "میادین" ارگان انقلابیون

انقلابیون لیبی اولین هفته نامه مستقل این کشور را به سبب مشکلات چاپ در بنغازی، در شهر قاهره منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع وابسته به انقلابیون لیبی از انتشار اولین هفته نامه با عنوان "میادین" خبر دادند.

این منابع تصریح کردند: هفته نامه جدید با حمایت مالی شورای ملی موقت و مخالفان خارج کشور اداره می شود این هفته نامه فعلا  در قاهره به چاپ می رسد.

"احمد ویتوری "سردبیر این روزنامه گفت: این اولین نشریه ای است که پس از انقلاب 17 فوریه منتشر می شود و ما مجبور هستیم به سبب تخریب همه چاپخانه های موجود در بنغازی در حملات گردانهای قذافی، آن را به طور موقت در قاهره منتشر کنیم.

وی درباره خط مشی این هفته نامه افزود: هدف ما تثبیت انقلاب فوریه لیبی در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانونی است.همچنین قصد داریم از مبارزات انقلابیون با نیروهای تا به دندان مسلح قذافی حمایت کنیم .

ویتوری تصریح کرد: امیدواریم که درآینده نزدیک بتوانیم این هفته نامه را به صورت روزنامه در بنغازی منتشر کنیم.علت نامگذاری میادین برای روزنامه این است که همه انقلابهای کشورهای عربی از میادین نشات گرفته است.

کد مطلب 1307158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها