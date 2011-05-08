نخستین نشریه مستقل لیبی پس از 4 دهه/ "میادین" ارگان انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع وابسته به انقلابیون لیبی از انتشار اولین هفته نامه با عنوان "میادین" خبر دادند.

این منابع تصریح کردند: هفته نامه جدید با حمایت مالی شورای ملی موقت و مخالفان خارج کشور اداره می شود این هفته نامه فعلا در قاهره به چاپ می رسد.

"احمد ویتوری "سردبیر این روزنامه گفت: این اولین نشریه ای است که پس از انقلاب 17 فوریه منتشر می شود و ما مجبور هستیم به سبب تخریب همه چاپخانه های موجود در بنغازی در حملات گردانهای قذافی، آن را به طور موقت در قاهره منتشر کنیم.

وی درباره خط مشی این هفته نامه افزود: هدف ما تثبیت انقلاب فوریه لیبی در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانونی است.همچنین قصد داریم از مبارزات انقلابیون با نیروهای تا به دندان مسلح قذافی حمایت کنیم .



ویتوری تصریح کرد: امیدواریم که درآینده نزدیک بتوانیم این هفته نامه را به صورت روزنامه در بنغازی منتشر کنیم.علت نامگذاری میادین برای روزنامه این است که همه انقلابهای کشورهای عربی از میادین نشات گرفته است.