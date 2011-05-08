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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

ملکی پور:

دو مرکز کانون پرورش فکری در استان قزوین راه اندازی می شود

دو مرکز کانون پرورش فکری در استان قزوین راه اندازی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: در سال جاری دو مرکز جدید کانون پرورش فکری در شهرهای استان راه اندازی می شود.

طیب ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: گسترش مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از اولویت های امسال کانون است.
 
ملکی پور تصریح کرد: در سال جاری دو مرکز جدید التاسیس درخاکعلی و شریفیه آماده بهره برداری می شود که هردو از امکانات ویژه ای از جمله رصدخانه مجهز برخوردارند.
 
وی افزود: در شهرستان قزوین نیز کلنگ مرکز فرهنگی و هنری کانون در پارک شهید مطهری تهران قدیم و ساختمان ستادی کانون در پنج طبقه در محوطه مجتمع فعلی واقع در شهرک کوثر به زودی به زمین زده خواهد شد.
 
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین یادآورشد: عملیات تخریب و بازسازی مراکز سگزآباد و الوند به پایان رسیده و هردو مرکز آماده بهره برداری شده است.
 
این مسئول در پایان گفت: از جمله پروژه های دردست بررسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، تخریب و بازسازی مرکز شماره یک قزوین واقع در خیابان سعدی، احداث مرکز در بیدستان و اسفرورین و نیز سالن مطالعه در ضیاآباد است که در حال پیگیری آن هستیم.

 
کد مطلب 1307159

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