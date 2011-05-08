نخستین طرح تولید و بسته بندی کود حیوانی در استان کرمانشاه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،ابوالقاسم کرمی در خصوص راه اندازی این طرح خود،در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه نیازاستان و تبلیغاتی که برای ایجاد بنگاه های زود بازده شده بود برآن شدم تا به سمت وسوی طرح تولید و بسته بندی کود حیوانی برویم و برای نخستین بار در سطح استان اقدام به تاسیس آن کنیم که در این راستا با مراجعه به سازمان صنایع و معادن، جهادکشاورزی و سازمان بازرگانی، همچنین با مطالعات فراوان و مشورت با کارشناسان مختلف بخش صنعت و کشاورزی تصمیم به اجرای این طرح گرفتیم.

وی تصریح کرد: با توجه به این که استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود و دارای پتانسیل های فراوانی در این زمینه می باشد برای توسعه هرچه بیشتر آن در این بخش می توان فعالیت های گسترده ای انجام داد و دولت نیز از کارآفرینان و کسانی که علاقمند به اجرای طرح در بخش های مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی باشند، حمایت می کند.

کرمی در خصوص مزایای کود حیوانی نسبت به کودشیمیایی نیز گفت: کود حیوانی علاوه بر تأمین قسمتی از نیاز غذایی محصول، تأثیری بسیار مثبت در بهبود کیفیت خاک دارد و بیشترین تأثیر کود حیوانی این است که ساختمان فیزیکی خاک را بهبود بخشیده تا ریشه محصول بهتر بتواند تنفس کند و فضای بهتری را برای رشد و گسترش ریشه در اختیار داشته باشد.