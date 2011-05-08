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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

صالحی خبر داد:

فاطمه و ابوالفضل پرطرفداترین اسامی نزد خانواده های بوشهری

فاطمه و ابوالفضل پرطرفداترین اسامی نزد خانواده های بوشهری

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: فاطمه و ابوالفضل پرطرفداترین اسامی نزد خانواده های بوشهری است به گونه ای که سال گذشته بیشترین نام به ثبت رسیده نوزادان بوشهری به این اسامی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، کیامرث صالحی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پارسال 18 هزار و 981 واقعه ولادت به ثبت رسید و بیشترین فراوانی در میان نام های دختران فاطمه و پسران ابوالفضل بود.

وی افزود: میزان تولد در سال 89  حدود 36 صدم درصد بیشتر از سال 88 بود و در مقابل ولادت 100 نوزاد دختر تولد 104 نوزاد پسر ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: پارسال همچنین 10 هزار و 573 واقعه ازدواج به ثبت رسید که نشان دهنده افزایش 22 صدم درصدی نسبت به سال 88 دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر مکانیزه کردن 20 هزار جلد شناسنامه و ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت را از برنامه های در دستور کار امسال این اداره کل عنوان کرد.

کد مطلب 1307164

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