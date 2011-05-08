فاطمه و ابوالفضل پرطرفداترین اسامی نزد خانواده های بوشهری

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، کیامرث صالحی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پارسال 18 هزار و 981 واقعه ولادت به ثبت رسید و بیشترین فراوانی در میان نام های دختران فاطمه و پسران ابوالفضل بود .

وی افزود: میزان تولد در سال 89 حدود 36 صدم درصد بیشتر از سال 88 بود و در مقابل ولادت 100 نوزاد دختر تولد 104 نوزاد پسر ثبت شده است .

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: پارسال همچنین 10 هزار و 573 واقعه ازدواج به ثبت رسید که نشان دهنده افزایش 22 صدم درصدی نسبت به سال 88 دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر مکانیزه کردن 20 هزار جلد شناسنامه و ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت را از برنامه های در دستور کار امسال این اداره کل عنوان کرد.