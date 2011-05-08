احیاء امر به معروف به مصلحت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران در سال جدید افزود: اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر به مصلحت همه جامعه است و همه مردم و مسولان از برکات آن بهره مند خواهند شد.



وی خاطرنشان کرد: چنانچه در کشور امر به معروف ونهی از منکر برداشته شود نماز، قرآن و احکام اسلامی از بین خواهد رفت.

طبرسی به فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادوار گذشته اشاره کرد و افزود: حکومت اسلامی آن زمان اداره ای به نام امر به معروف و نهی از منکر داشت که تمام امورات مردم و دستگاههای حکومتی را نظارت و برخورد می کرد.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر واقعی داشته باشیم باید فعالیت سازندگی و بازدارندگی را در دستور کار خود قرار دهیم.



امام جمعه مرکز استان اذعان داشت:مهم ترین کار پیامبر تغییر تفکر کفار از بت پرستی به خدا پرستی بوده که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید افکار را تغییر داد تا بی حجابی به عنوان ضد ارزش در جامعه اسلامی تلقی شود.

وی، به طرح سالمسازی دریا در استان اشاره کرد و افزود: استانداری به همراه همه مسولان برای اجرای صحیح طرح سالمسازی دریا تلاش کنند و برای شهرهای ساحلی بودجه بیشتری را به جهت نزدیکی با ساحل و نیاز بیشتر به اقدامات فرهنگی اختصاص دهد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیز طرح دریا را از اساسی ترین کار های مهم استان در ایام تابستان دانست و افزود: استانداری مازندران با اجرایی کردن بیش از160 طرح سالمسازی دریا، متولی اجرای این طرح است که در حوزه فرهنگی برنامه های خوبی را در نظر گرفته است.

هادی ابراهیمی اظهارداشت: ورود گردشگران به مازندران فرصت خوبی را برای اقتصاد منطقه به وجود خواهد آورد که اگر به مسائل فرهنگی اجتماعی توجه نشود این فرصت به تهدید مبدل خواهد شد.

وی از تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل اشاره کرد و افزود: با تشکیل این سازمان، دریا متولی خود را خواهد شناخت و با رایزنی های انجام شده مرکزیت این سازمان در مازندران خواهد بود.



معاون استاندار مازندران یادآور شد: مهم ترین اقدامی که می توان در قالب ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر برای این استان در ایام تابستان انجام داد نظارت و پیگیری کار های انجام شده و در حال انجام سواحل و دریای مازندران است و هیچ کاری در تابستان مهم تر از طرح سالمسازی دریا نخواهد بود.