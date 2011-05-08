به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: درپی انتشار گمانه زنی‌های جهت دار از سوی برخی پایگاهای اینترنتی درباره تصدی وزارت خانه های ادغام شده نفت و نیرو و همچنین صنایع و معادن و بازرگانی، بدین وسیله ضمن رد این اخبار و گمانه زنی های خلاف واقع، از همه رسانه ها درخواست می شود از انتشار هرگونه خبر غیررسمی در خصوص تصمیمات دولت خودداری کنند.



این پایگاه اینترنتی بار دیگر تاکید می شود مرجع انتشار دیدگاه ها، نظرات و اخبار رسمی مربوط به دولت، پایگاه اطلاع رسانی دولت است و اخباری که در سایر رسانه ها انتشار می یابد غیر قابل استناد است.

