معاونان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی سیدمجتبی خیام نکویی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، محسن مردی به سمت معاون برنامه ریزی و پشتیبانی منصوب شد.

همچنین غلامرضا صالحی جوزانی به سمت معاون امور پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شده است.

مردی دارای سوابق اجرایی مهمی چون مدیریت برنامه بیماری جاروک لیموترش، ریاست بخش تحقیقات ژنومیکس و اجرای مسئولیت پروژه تعیین هویت ژنتیکی گیاهان باغی بوده است.

صالحی جوزانی نیز ریاست بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را به عهده داشته است.

پیش از این، رحیم عصفوری، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و اسلام مجیدی، معاونت پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را به عهده داشتند که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.