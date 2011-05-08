توکیو انرژی هسته ای را کنار نخواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یوشیهیتو سنگوکو" جانشین رئیس کابینه گفت که "ژاپن به نیروی هسته ای متعهد خواهد بود و مشکلات به وجود آمده تغییری در این رویکرد به وجود نخواهد آورد."

این اظهارات پس از آن مطرح شد که "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن دستور تعطیلی یکی از نیروگاهای این کشور را صادر کرد.

در پی زلزله چندی پیش در ژاپن و سونامی حاصل از آن، نیروگاه "دائیچی" در فوکوشیما ژاپن به شدت آسیب دید و این مسئله آینده انرژی هسته ای در این کشور را به چالش کشید.

پیشتر برخی مقامهای ژاپنی از احتمال تجدید نظر در سیاست هسته ای این کشور خبر داده بودند.