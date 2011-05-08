آرشیو مطبوعات سیستان و بلوچستان به صورت رسمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، اکبر شیخ ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالروز تاسیس آرشیو ملی کشور در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حال حاضر سه میلیون و 344 هزار سند ارزشمند در آرشیوه ملی استان نگهداری می شود که 354 هزار سند از این تعداد در سال 89 به آرشیو ملی سیستان و بلوچستان انتقال پیدا کرد .

وی گفت: تاکنون کار امحای 120 تن اوراق زائد در استان انجام شده است .

وی افزود: در زمینه اوراق امحا شده در استان دادگستری با 60 تن مقام نخست و دیوان محاسبات با 27 تن مقام دوم را به دست آورده اند .

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت های نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی در زمینه شناسایی و جمع آوری اسناد ملی و امحای اوراق زاید انجام شده است به طوری که قبل از سال 84، تعداد افراد مراجعه ‌کننده به اسناد و کتابخانه ‌های ملی در ماه حدود 10 نفر بود و در حال حاضر حدود 200 نفر در روز است.

وی گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی دارد تمام اسناد و کتب مربوط به سیستان و بلوچستان که در اختیار اشخاص است و در مکان های نامناسب نگهداری می شود با قیمت کارشناسی خریداری کند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از فواید وجود سازمان حفظ اسناد، دفاع از ارزش ‌ها و پیشینه ‌ها است.