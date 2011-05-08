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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

آرشیو مطبوعات سیستان و بلوچستان به صورت رسمی افتتاح شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان گفت: آرشیو مطبوعات سیستان و بلوچستان با هزار جلد روزنامه صحافی شده از سال های مختلف از امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، اکبر شیخ ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالروز تاسیس آرشیو ملی کشور در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حال حاضر سه میلیون و 344 هزار سند ارزشمند در آرشیوه ملی استان نگهداری می شود که 354 هزار سند از این تعداد در سال 89 به آرشیو ملی سیستان و بلوچستان انتقال پیدا کرد.

وی گفت: تاکنون کار امحای 120 تن اوراق زائد در استان انجام شده است.

وی افزود: در زمینه اوراق امحا شده در استان دادگستری با 60 تن مقام نخست و دیوان محاسبات با 27 تن مقام دوم را به دست آورده اند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت های نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی در زمینه شناسایی و جمع آوری اسناد ملی و امحای اوراق زاید انجام شده است به طوری که قبل از سال 84، تعداد افراد مراجعه ‌کننده به اسناد و کتابخانه ‌های ملی در ماه حدود 10 نفر بود و در حال حاضر حدود 200 نفر در روز است.

وی گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی دارد تمام اسناد و کتب مربوط به سیستان و بلوچستان که در اختیار اشخاص است و در مکان های نامناسب نگهداری می شود با قیمت کارشناسی خریداری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از فواید وجود سازمان حفظ اسناد، دفاع از ارزش ‌ها و پیشینه ‌ها است.

حجت الاسلام صفر قربانپور افزود: آرشیو و نگهداری اسناد ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت فراوانی دارد.

کد مطلب 1307185

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