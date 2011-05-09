آموزش و پرورش در زمینه توزیع بودجه نباید مورد بی توجهی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی شامگاه یکشنبه در مراسم تقدیر از معلمان نمونه استانی و بیست و هفتمین یادواره بزرگداشت مقام معلم در زنجان افزود: معلمان، مراکز آموزش و مدارس، همگی باید غنی باشند و اگر من به‌عنوان یک طلبه، مسئولیتی در حوزه آموزش و پرورش داشتم اجازه نمی‌دادم معلمان از وسیله نقلیه عمومی برای جابه‌جایی استفاده کنند تا دانش آموزان، معلمانشان را در اتوبوس شرکت واحد ببینند.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مادی، معنوی و انسانی آموزش و پرورش ادامه داد: در برخی کشورها، معلم به اندازه یک استاد دانشگاه حقوق می‌گیرد و این امر نه تنها نادرست نیست، بلکه بسیار مناسب و به‌جاست.



حجت الاسلام واعظی جهش و پیشرفت علمی در ایران را بسیار چشمگیر و باور نکردنی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر مقالات علمی ایران در سراسر دنیا منتشر می‌شود و همه این موفقیت‌ها، نتیجه تلاش‌های معلمان و اساتید کشور است.



امام جمعه زنجان با اشاره به تأکید قرآن درخصوص احترام به مقام معلم و آموزگار ادامه داد: همه معلمان باید بدانند که وظیفه‌ای سنگین و دشوار بر دوش دارند و باید با دل‌گرمی و تعهد، آن را به انجام برسانند.



حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه دراصطلاح اهل حکمت و فلسفه، ارسطو، معلم اول و فارابی معلم ثانی لقب گرفته است گفت در اصطلاح اهل عرفان و معرفت (و نه اهل نظر)، معلم اول ذات مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد(ص) و معلم ثانی نیز وجود مبارک امیرالمؤمنین علی (ع) می‌باشد.



همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان فضای عمومی کشور را برای تکریم مقام معلم، مهیا دانست و افزود: امروز، گفتمان غالب در آموزش و پرورش، تکریم مقام معلم است.



امیرنظری با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف در ایام هفته معلم در سطح استان، اظهار داشت: امسال با همراهی همه مدیران استان، یک بسیج عمومی برای تکریم مقام معلم ایجاد شد و برنامه‌های مختلفی برای بزرگ‌داشت مقام معلم در سطح استان برپا شد.



در پایان این مراسم معلمان نمونه منطقه‌ای، استانی و کشوری استان زنجان مورد تقدیر قرار گرفتند.