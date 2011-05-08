دوچرخه سوار البرزی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جوانان کشور از تاریخ سوم اردیبهشت ماه تا 18 اردیبهشت ماه جاری در کمپ تیمهای ملی دوچرخه سواری در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

جواد کریمی دوچرخه سوار کرجی به عنوان تنها دوچرخه سوار استان البرز به این اردو دعوت شده و در تمرینات این تیم حاضر شد.

تیم ملی دوچرخه سواری روز جاری به اردوی خود پایان داد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در رده سنی جوانان، به منظور حضور در رقابتهای تور جمهوری آذربایجان فردا دوشنبه 19 اردیبهشت ماه راهی باکو می شود.

مسابقات تور دوچرخه سواری جمهوری آذربایجان از سه شنبه 20 تا شنبه 25 اردیبهشت ماه در چهار مرحله برگزار می شود، که تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در رده سنی جوانان به منظور حضور دراین تور فردا دوشنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از فرودگاه امام (ره) راهی این کشور خواهد شد.