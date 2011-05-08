بارش شدید تگرگ قزوین را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بارش تگرگ که از دقایقی پیش در شهر قزوین آغاز شده است بیش از 10 دقیقه به طول انجامید و تمامی نقاط شهر را سفید پوش کرد.

بارش این تگرگ که در دقایقی با تگرگ های درشت همراه بود موجب شد سطح شهر از حضور مردم خالی شود و مردم برای چند دقیقه معابر عمومی شهر را خالی کردند و در مغازه ها پناه گرفتند.

بارش تگرگ که بطور غیرمترقبه آغاز شد موجب آب گرفتگی بخشی از مناطق شهر قزوین شده است.

به گزارش اداره هواشناسی قزوین دمای فعلی شهر قزوین هم اکنون 23 درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته سه درجه افزایش یافته است.

همچنین در شبانه روز گذشته حداقل دمای این شهر هشت و حداکثر 23 درجه گزارش شده است.

به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین دمای هوا تا ظهر فردا نیمه ابری در برخی ساعات همراه با افزایش دما، رعد و برق و رگبار و وزش باد خواهد بود.