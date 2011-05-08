به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان این مطلب افزود: وزارت بازرگانی به عنوان اولین دستگاه اجرایی، در سال 1389 طرح تخصصی آمارگیری سنجش شاخصهای بهرهوری را در 34 طبقه فعالیت صنفی و بازرگانی در راستای ایجاد نظام آماری مناسب برای سنجش بهرهوری، طراحی و به تصویب شورای عالی آمار رساند.
غضنفری با اشاره به اجرای این طرح به صورت مستمر و سالانه، ادامه داد: در حال حاضر نخستین اجرای طرح آمارگیری سنجش بهرهوری بخش بازرگانی در سراسر کشور در جریان است و طی آن از حدود 105 هزار واحد صنفی و بازرگانی، نمونهگیری میشود که پس از تعمیم نتایج به کل جامعه آماری، میتوان شاخصهای بهرهوری و شاخصهای تحلیلگر بهرهوری را محاسبه کرد.
وی، جامعه آماری طرح را شامل واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف، شرکتهای پخش کالا، صادرکنندگان و واردکنندگان حقیقی و حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت در اجرای عملیات میدانی طرح آمارگیری وجود داشته است و طبق برنامه، حداکثر تا 20 اردیبهشت ماه اجرای عملیات میدانی به اتمام میرسد.
وی گفت: بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند شاخصهای بهرهوری را از سال اول برنامه اندازهگیری کرده و برنامه جامع بهبود بهرهوری را برای تمام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذیربط تهیه کنند.
وزیر بازرگانی ادامه داد:در برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت ثابت بطور متوسط سالانه 4/8 درصد و بهرهوری کل عوامل 4/2 درصد افزایش یابند، بهطوری که 6/28 درصد رشد بخش بازرگانی باید از محل ارتقای بهرهوری تامین شود.
وی در ادامه با تاکید بر عملکرد تاثیرگذار در راستای افزایشی بودن سهم بهرهوری در رشد تولید، تصریح کرد: برنامه پنجم برای شناسایی سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری تاکید ویژه دارد.
غضنفری، همچنین به تاکید برنامه پنجم به مواردی همچون برنامهریزی، سیاستگزاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیرویکار، سرمایه و انرژی اشاره کرد و گفت: برای تحقق این اهداف، دستیابی به یک نظام مدیریتی بهرهوری و همچنین نظام آماری مناسب برای اندازهگیری سالانه شاخصهای بهرهوری به تفکیک فعالیتهای مختلف بازرگانی و استانی، بعنوان، پیشنیاز الزامی است تا پس از یک تقسیم کار فراگیر میان تمامی ذینفعان، بتوان وضع موجود را شناخت و به نقاط قوت و ضعف در فعالیتهای مختلف به تفکیک استانهای کشور پی برد.
وزیر بازرگانی افزود: البته با توجه به طراحی نظام موردنیاز و طرح آمارگیری موجود، این پیشنیازها فراهم شده است.
وی ادامه داد: در طرح آمارگیری سنجش بهرهوری بخش بازرگانی، پس از اتمام عملیات میدانی و استخراج نتایج، شاخصهای بهره وری و تحلیلگر بهرهوری محاسبه خواهد شد.
به گفته غضنفری، این طرح کاربردهای دیگری نیز دارد که از مهمترین آنها میتوان به استفاده از نتایج طرح در پژوهشها و تحلیلهای علمی برای دستیابی به استراتژیها و سیاستهای اثرگذار ملی، بخشی و بنگاهی، همچنین حمایت هدفمند از واحدهای صنفی و بازرگانی در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، ایجاد آمارهای لازم برای تدوین برنامه کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات، ایجاد بستر مناسب برای برنامهریزی توسعه بخش بازرگانی، ایجاد دقت بیشتر در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه بخش بازرگانی و فعالیتهای مرتبط با آن و در یک کلام کمک به توسعه نظام آماری کشور و ایجاد الگوی علمی مناسب برای سایر بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اندازهگیری شاخصهای بهرهوری اشاره کرد.
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