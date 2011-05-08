به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان این مطلب افزود: وزارت بازرگانی به عنوان اولین دستگاه اجرایی، در سال 1389 طرح تخصصی آمارگیری سنجش شاخصهای بهره‎وری را در 34 طبقه فعالیت صنفی و بازرگانی در راستای ایجاد نظام آماری مناسب برای سنجش بهره‌وری، طراحی و به تصویب شورای عالی آمار رساند.

غضنفری با اشاره به اجرای این طرح به صورت مستمر و سالانه، ادامه داد: در حال حاضر نخستین اجرای طرح آمارگیری سنجش بهره‎وری بخش بازرگانی در سراسر کشور در جریان است و طی آن از حدود 105 هزار واحد صنفی و بازرگانی، نمونه‌گیری می‎شود که پس از تعمیم نتایج به کل جامعه آماری، می‌توان شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای تحلیلگر بهره‌وری را محاسبه کرد.

وی‎، جامعه آماری طرح را شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‎های زنجیره‌ای، تعاونی‎های مصرف، شرکت‌های پخش کالا، صادرکنندگان و واردکنندگان حقیقی و حقوقی دانست و خاطر‎نشان کرد: تا‎کنون بیش از 90 درصد پیشرفت در اجرای عملیات میدانی طرح آمارگیری وجود داشته است و طبق برنامه، حداکثر تا 20 اردیبهشت ماه اجرای عملیات میدانی به اتمام می‌رسد.

غضنفری اظهار داشت:،وزارت بازرگانی با توجه به انجام طراحی نظام جامع مدیریت بهره‌وری بخش بازرگانی در سال 89، در نظر دارد پس از تحلیل دقیق نتایج طرح آمارگیری، برنامه جامع بهبود بهره‌وری را با همکاری سازمان بازرگانی استانها به تفکیک 31 استان، برای بخش بازرگانی تدوین کرده و سپس آن را در طول سالهای برنامه پنجم توسعه اجرا کند.



وی گفت: بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند شاخصهای بهره‌وری را از سال اول برنامه اندازه‌گیری کرده و برنامه جامع بهبود بهره‌وری را برای تمام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذیربط تهیه کنند.



وزیر بازرگانی ادامه داد:در برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت ثابت بطور متوسط سالانه 4/8 درصد و بهره‌وری کل عوامل 4/2 درصد افزایش یابند، به‎طوری که 6/28 درصد رشد بخش بازرگانی باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود.



وی در ادامه با تاکید بر عملکرد تاثیر‎گذار در راستای افزایشی بودن سهم بهره‌وری در رشد تولید، تصریح کرد: برنامه پنجم برای شناسایی سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری تاکید ویژه دارد.



غضنفری، همچنین به تاکید برنامه پنجم به مواردی همچون برنامه‌ریزی، سیاستگزاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی‌کار، سرمایه و انرژی اشاره کرد و گفت: برای تحقق این اهداف، دستیابی به یک نظام مدیریتی بهره‌وری و همچنین نظام آماری مناسب برای اندازه‌گیری سالانه شاخصهای بهره‌وری به تفکیک فعالیت‎های مختلف بازرگانی و استانی، بعنوان، پیش‌نیاز الزامی است تا پس از یک تقسیم کار فراگیر میان تمامی ذی‌نفعان، بتوان وضع موجود را شناخت و به نقاط قوت و ضعف در فعالیتهای مختلف به تفکیک استانهای کشور پی برد.



وزیر بازرگانی افزود: البته با توجه به طراحی نظام موردنیاز و طرح آمارگیری موجود، این پیش‌نیازها فراهم شده است.

وی ادامه داد: در طرح آمارگیری سنجش بهره‌وری بخش بازرگانی، پس از اتمام عملیات میدانی و استخراج نتایج، شاخصهای بهره وری و تحلیلگر بهره‎وری محاسبه خواهد شد.

غضنفری، شاخص‎های بهره‌وری را شامل شاخص بهره‌وری نیروی کار، شاخص بهره‌وری سرمایه، شاخص بهره‌وری انرژی، شاخص بهره‌وری سایر مصارف واسطه و شاخص بهره‌وری کل عوامل (TFP) اعلام کرد و گفت: در بخش شاخص‌های تحلیلگر بهره‌وری نیز می‎توان به شاخص‌های سرمایه انسانی، شاخص‌های فناوری و تجارت الکترونیکی و شاخص‌های مرتبط با کارایی و مدیریت اشاره کرد.



به گفته غضنفری، این طرح کاربردهای دیگری نیز دارد که از مهمترین آنها می‎توان به استفاده از نتایج طرح در پژوهش‌ها و تحلیل‌های علمی برای دستیابی به استراتژی‌ها و سیاست‌های اثرگذار ملی، بخشی و بنگاهی، همچنین حمایت‌ هدفمند از واحدهای صنفی و بازرگانی در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ایجاد آمارهای لازم برای تدوین برنامه کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی توسعه بخش بازرگانی‎، ایجاد دقت بیشتر در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه بخش بازرگانی و فعالیتهای مرتبط با آن و در یک کلام کمک به توسعه نظام آماری کشور و ایجاد الگوی علمی مناسب برای سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری اشاره کرد.

