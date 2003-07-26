فيلم " ديوانه از قفس پريد " داستان جامعه امروز ايران است





به گزارش خبر نگار هنري مهر احمد رضا معتمدي كارگردان فيلم ديوانه از قفس پريد در جلسه مطبوعاتي اين فيلم پس از ارائه توضيحاتي در باره فيلمنامه فيلم ، شخصيت پردازي و... داستان اين فيلم را روايت جامعه امروز ايران تلقي كرد .

وي ضعف شخصيت پردازي را مهمترين آفت فيلم هاي ايراني تلقي كرد و افزود :" نسل جديد آرمانش را گم كرده به خاطر آنكه ما نمي توانيم نشانه ها و معاني اين آرمان را به او منتقل كنيم . در حيطه فعاليت خودمان نمي توانيم آثار هنري قوي خلق كنيم كه نسل امروز به واسطه آن با قهرمانان فرهنگ خود ارتباط بر قرار كند . چراكه اغلب قهرمانان فيلم هاي ما ايستا هستند و هيچ تحولي ندارند . شخصيت هاي داستاني ما غالبا در طول داستان بدون تغيير مي مانند در حالي كه چنين روندي نمي تواند براي مخاطب سود مند باشد . "

وي با اشاره به الگو هاي داستاني پيامبران در قرآن، ايجاد تحول را تنها به معني رسيدن از بدي به خوبي ندانست و تغيير رو به رشد را بهترين نوع تحول شخصيت تلقي كرد . تحولي كه در شخصيت" روزبه ايراني" در فيلم "ديوانه از قفس پريد" رخ مي دهد . "





معتمدي از شخصيت جانباز در اين فيلم به عنوان نماد بروز تفكر قدسي ياد كرد و گفت :" از ابتدا هم قصد نداشتم فيلمي براساس زندگي جانبازان بسازم ولي از تفكر اين عزيزان به عنوان نمونه اي قدسي بهره برداري كردم . "

معتمدي پس از ارائه تحليل شخصيت هاي فيلم و روابط ميان آنها از بروز سو تفاهمات مختلف پيرامون فيلم ابراز تاسف كرد و گفت :" اگر فضاي آزار دهنده پيرامون فيلم همچنان ادامه پيدا كند ديگر هرگز فيلمي در حوزه مضامين اجتماعي نخواهم ساخت . "





مجتبي شاكري "مسئول دفتر هنر و ادبيات سازمان بسيج دانشجويي" ديگر ميهمان اين جلسه مطبوعاتي در سخنان خود با قدر داني از توجه و نگاه عميق كارگردان به جامعه، علت حساسيت هاي مخاطب را در مواجهه با اين فيلم چنين توضيح داد :" شخصيت جانباز در مركز عاطفه جامعه قرار دارد . مردم مي خواهند همواره آنها را در اوج ببينند . با اطمينان به مباني فكري و فلسفي ايشان قطعا فيلم با هدف تحكيم چنين جايگاهي ساخته شده است . اما گويي برخي از نمادهاي فيلم براي مخاطب به خوبي معني پيدا نمي كند . "

وي همچنين از اينكه شرايط موجود با عث دلخوري معتمدي شده است ابراز تاسف كرد و گفت :" عدم ادامه كار بواسطه نامناسب بودن شرايط با تفكر فلسفي ايشان مغايرت دارد و اميد وارم اين اتفاق نيافتد . "

در ادامه جلسه معتمدي آغاز روند توليد اين فيلم را به سالها قبل مربوط دانست و افزود :" مرحله نگارش فيلمنامه در حدود 4 سال طول كشيد . فيلم 3 ماه پيش توليد را سپري كرد . تمرينات جدي با بازيگران نيز بخش عمده اي از پيش توليد را به خود اختصاص داد . و در نهايت فيلمبرداري طي سه ماه در 70 جلسه انجام شد . "

جلسه مطبوعاتي فيلم" ديوانه از قفس پريد " صبح روز شنبه4 مرداد ماه به همت خبر گزاري فارس بر گزار شد .





