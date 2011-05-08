آکادمی ژیمناستیک در کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر درویش زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه سالانه هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی، افزود: این آکادمی با حمایت مستقیم سازمان تربیت بدنی در حال شکل گیری بوده و تا اواخر نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری بین المللی زیرنظر اساتید فدراسیون بین المللی، همایشها و دوره های دانش افزایی را یکی دیگر از اهداف تشکیل آکادمی ژیمناستیک اعلام کرد.

وی در ادامه بیان داشت: با تشکیل این آکادمی در نظر داریم با ایجاد ارتباط مستقیم با فدراسیون بین المللی ژیمناستیک این رشته را تا چند سال آینده به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی متحول و در این راستا با توافقات بعمل آمده درخواست حضور مربیان خارجی از کشورهای چین، فرانسه، هلند و آلمان را برای هدایت تیمهای ملی در سنین پایه ارائه کرده ایم.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی المپیک دانشجویان از 23 مرداد ماه سالجاری از اعزام منتخب دانشجویان ایران به المپیک چین خبر داد و اظهار داشت: تیم منتخب کشورمان متشکل از شش ورزشکار زیرنظر سازمان تیمهای ملی و مربیان بدنساز، فنی و تغذیه در حال حاضردر اردوی آمادگی به سر می برند.

درویش زاده حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی آینده را از اهداف بلند مدت فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه سهمیه المپیک 2012 لندن را از دست داده ایم، در حال حاضر کسب موفقیت در بازیهای آسیایی 3 سال بعد را به صورت کاملا زیرساختی در دستور کار داریم. رئیس جدید هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی انتخاب شد

مجمع انتخاباتی رئیس هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی روز یکشنبه در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی استانت با حضور سرپرست فدراسیون این رشته ورزشی برگزار و نادر مدنی با اخذ 19 رای موافق به مدت چهار سال بعنوان رئیس این هیئت انتخاب و معرفی شد.