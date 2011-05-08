مطالعه کتابهای مفید جوانان را در برابر توطئه های دشمنان مصون می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام علی عادل پور عصر یکشنبه در هشتمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان الوند اظهارداشت: باید فرهنگ مطالعه مفید بین نوجوانان و جوانان ایرانی نهادینه شود و کتب ارزشمند دینی و کتاب هایی که دارای مفاهیم غنی اخلاقی است در اختیار آن ها قرار گیرد.

وی افزود: هرچه دانش نوجوانان و جوانان کشور نسبت به تاریخ شکوهمند اسلام و ایران و سرمایه های معنوی عظیمی که داریم بیشتر شود، سد مستحکم تری در برابر تفرقه های دشمنان خواهیم داشت.

این روحانی تصریح کرد: تنها فراهم ساختن کتاب های مفید کافی نیست بلکه باید فرهنگ خواندن کتاب نیز در افراد نهادینه شده و اشتیاق مطالعه در آن ها ایجاد شود.

حجت الاسلام عادل پور یادآورشد: کتاب های پرمحتوا و معتبری در کتابخانه های عمومی وجود دارند که می توان با بهره گیری از آن ها و افزایش بینش خود به مقاصد شوم دشمنان از تفرقه افکنی ها و دشمنی هایشان پی برد.

وی تاکید کرد: شایسته است مسئولان فرهنگی و مربیان زمینه استفاده از این کتب را فراهم کرده و در این راستا برنامه ریزی اصولی کنند.

حجت الاسلام عادل پور همچنین گفت: خواندن کتاب های مذهبی پرمحتوا نه تنها سرانه مطالعه را در جامعه افزایش می دهد بلکه مانع از بروز بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی می شود که در این راستا بزرگان دینی کتاب های گرانبهایی تالیف کرده اند که اگر فرد با آن ها انس بگیرد، دروغ، ریا، تقلب و بسیاری از ناهنجاریها در جامعه کم می شود.

وی گفت: باید کتاب در بطن زندگی مردم حتی در صف نانوایی ها، مطب ها، بوستان ها و مساجد گسترش یابد تا افراد در شرایط مختلف امکان دسترسی و مطالعه کتاب را داشته باشند.

امام جمعه الوند با بیان اینکه نشر علم موجب قرب الهی است اضافه کرد: توسعه کتاب و کتابخوانی هدیه خداوند متعال به برکت خون شهدا است که باید از این فرصت به دست امده به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کتابخانه ها در شهرستان الوند افزود: توسعه کتابخانه ها در هر منطه باید متناسب با نیازهای آن منطقه باشد و در این زمینه مصلای شهرستان الوند و بوستان نور این شهر فضاهای مناسبی برای ساخت کتابخانه دارد که با برنامه ریزی مدون می توان از آن ها بهترین بهره برداری را کرد.

حجت الاسلام عادل پور اظهارداشت: توسعه کتابخانه در روستاها از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد زیرا نوجوانان و جوانان روستایی به دلیل امکانات محدودتری که نسبت به ساکنان شهرها دارند، به امکانات فرهنگی و رفاهی نیازمندترند.

وی همچنین گفت: باید تمامی مساجد از کتاب های کمک درسی نیز برخوردار شوند تا نوجوانان و جوانان ضمن حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت، با کمترین هزینه امکان مطالعه کتاب های کمک درسی را نیز پیدا کنند.

حجت الاسلام عادل پور در پایان یادآور شد: مسئولان فرهنگی طرح های مفیدی برای توسعه کتاب و کتابخوانی در شهرهای بزرگ دارند ولی این طرح ها زمانی که به مناطق محروم و دورافتاده می رسد کیفیت اولیه خود را از دست می دهد در حالیکه مردم این مناطق نیاز بیشتری به این برنامه ها دارند که امیدواریم این مسئله نیز مورد توجه بیشتر متولیان امور فرهنگی استان قرار گیرد.